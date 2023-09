Cos'è il TEFF? Scopriamo le incredibili proprietà di questo cereale

Da qualche tempo, con la ricerca spasmodica di una sana e "nuova" alimentazione, si è iniziato a parlare sempre maggiormente di un particolare cereale, il teff. Ma che cos'è? Una graminacea priva di glutine storicamente coltivata nell’Africa orientale che, da un recente studio, sembra avere anche interessanti proprietà antiossidanti per le cellule umane.

I risultati della nuova ricerca, pubblicata sulle pagine della nota rivista scientifica Antioxidants, mostrano come il teff (scritto anche "tef") aumenta i livelli di glutatione, una molecola antiossidante con diversi ruoli nel corpo umano, e l'espressione genetica correlata. Inoltre, in un confronto tra le varietà di questo cerale, il tipo "avorio" ed il tipo "marrone", quest'ultimo ha dimostrato di produrre livelli di glutatione più elevati.

I ricercatori dell’UNC Greensboro (UNCG), che hanno condotto lo studio, hanno spiegato che gli antiossidanti neutralizzano le molecole instabili presenti nel nostro corpo (i radicali liberi), riducendo così i danni alle cellule. Le diete ricche di attività antiossidante sono quindi collegate a benefici per la salute, tra cui una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari e cancro.

Il Dott. Ayalew Ligaba Osena, biologo dell'UNCG ed il cui laboratorio ha condotto lo studio, ha affermato: "Ci sono precedenti rapporti sull'attività antiossidante del teff in vitro, ma non è stata mai condotta prima alcuna ricerca utilizzando modelli cellulari fisiologicamente rilevanti. Il nostro studio ha quindi utilizzato una linea di cellule monocitiche della leucemia umana, note come THP-1, che sono ampiamente utilizzate negli studi sulle malattie".

Il laboratorio del Dott. Osena è attualmente a lavoro sullo studio di 85 tipi diversi di teff "marrone", con l'obiettivo di identificare le varietà con le più elevate proprietà antiossidanti.

"Stiamo trovando alcune varietà promettenti. Abbiamo in programma di isolare i geni che regolano l'aumento dell'attività antiossidante nel teff e che possono essere utilizzati per progettare le proprietà antiossidanti nel cereale stesso o addirittura in altre colture, come ad esempio il riso", ha aggiunto l'autore.

Lo studio, che ha ricordato anche le proprietà senza glutine del teff, ha visto coinvolte varie competenze in biologia molecolare vegetale, chimica e tossicologia, grazie alla fondamentale collaborazione tra il laboratorio del Dott. Osena ed i laboratori del Dott. Zhenquan Jia e del Dott. Nicholas Oberlies dell'UNCG.

D'altronde, già da diverso tempo si crede che il teff possa essere il cereale del futuro, grazie alle sue molteplici proprietà benefiche. Inoltre, cosa ne pensato di questo nuovo grano hi-tech che gestisce la semina con intelligenze artificiali?