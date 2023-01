Cos'è la teoria dei 21 grammi dell'anima? ONE PIECE e l'esperimento di Kuma Bartholomew

Di teorie ed esperimenti che cercano di sondare l'ignoto e l'esoterico ce ne sono a bizzeffe. Talvolta, molti di questi vengono ripresi o menzionati da lavori di finzione, come è successo di recente in ONE PIECE, il manga dei record di Eiichiro Oda che è incentrato su una saga dove la scienza la fa da padrone.

Nel recente capitolo 1072 di ONE PIECE, è stato menzionato un esperimento molto particolare: l'esperimento dei 21 grammi, che secondo i due scienziati del manga fu effettuato nel West Blue, uno dei mari che compongono questo mondo quasi completamente acquatico. Vegapunk e Kuma Bartholomew rivelano che da questo esperimento che fu condotto fu ipotizzato che, alla morte, un corpo umano perde 21 grammi che corrispondono al peso dell'anima.

In realtà, questo esperimento menzionato in ONE PIECE è stato davvero effettuato nella realtà. Ovviamente non nel mare occidentale della Terra, ma dal medico statunitense Duncan MacDougall. Vissuto tra il 1866 e il 1920 nel Massachusetts, per gran parte della sua vita da medico teorizzò l'esistenza dell'anima e del suo peso, conducendo un esperimento chiamato per l'appunto "esperimento dei 21 grammi". Grazie all'aiuto di sei persone morenti, morte proprio durante l'esperimento, il dottor MacDougall stabilì questa cifra. In aggiunta, per dimostrare che soltanto gli umani avessero un'anima, pesò anche 16 cani, che però non persero peso nel momento della morte.

Pubblicato nel 1908, lo studio non fu ritenuto valevole a livello scientificodato che soltanto una di queste sei persone perse 21,3 grammi (tre quarti di oncia) nel momento della morte. Inoltre, il campione scelto è troppo piccolo per essere ritenuto scientificamente di valore. Questo esperimento è stato ripreso più volte dai lavori di finzione, nonostante la sua non scientificità. E sempre in ONE PIECE c'è un altro esperimento riuscito.