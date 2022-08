Che cos'è la 'teoria di Gaia' e cosa c'entra con il riscaldamento globale

Muore, il 26 luglio di quest’anno, James Lovelock: tutti i processi di studio e conoscenza circa l’impatto dell’essere umano sull’ambiente si devono a quest’uomo. Egli è colui che ha attirato l’attenzione del mondo sugli inquinanti tossici, l’esaurimento dello strato di ozono e i cambiamenti climatici.

"Senza Lovelock, i movimenti ambientalisti in tutto il mondo si sarebbero mobilitati più tardi e avrebbero preso una strada molto diversa”, spiega al Guardian Jonathan Watts, editore ambientale globale della stessa testata. Watts conosceva Lovelock e sta scrivendo una biografia su di lui.

Nel 1940, lo studioso iniziò a lavorare a Londra come scienziato del personale presso il National Institute for Medical Research. Durante la sua permanenza al NIMR, ha inventato il rivelatore a cattura di elettroni (ECD), un dispositivo delle dimensioni di una scatola di fiammiferi che ha consentito osservazioni fondamentali sull'ambiente. Il rilevatore ha misurato minuscole quantità di sostanze chimiche a base di cloro nell'aria. La sua invenzione ha fornito prove utilizzate nell'influente libro di Rachel Carson del 1962, Silent Spring, scrive Keith Schneider del New York Times.

Durante gli anni di studio per conto della NASA, Lovelock si chiede perché l'atmosfera terrestre fosse così diversa da quella di altri pianeti del sistema solare, così come perché la temperatura della superficie del pianeta non fosse aumentata mentre l'energia del sole sì. Ha proposto che la Terra non fosse solo un luogo in cui la vita è semplicemente sopravvissuta, ma piuttosto è stata modellata da quegli stessi organismi viventi, creando un sistema di autoregolazione, un'idea nota come teoria di Gaia.

All'inizio, gli scienziati vedevano questa idea come radicale. Ma dopo che lo studioso e la microbiologa Lynn Margulis hanno sviluppato una ricerca a sostegno della teoria nel decennio successivo, alla fine è diventata parte del mainstream scientifico. Da allora, la teoria è stata un tassello fondamentale per comprendere il riscaldamento globale, afferma il Times.

“Quando il riscaldamento globale è emerso come il più grande problema del nostro tempo, la teoria di Gaia ci ha aiutato a capire che piccoli cambiamenti potrebbero spostare un sistema grande quanto l'atmosfera terrestre", dice al Times Bill McKibben, ambientalista e autore del libro The End of Nature.

Dopo la parentesi NASA, Lovelock ha lavorato principalmente come scienziato indipendente. A volte si è scontrato con gli ambientalisti e ha sostenuto che l'energia nucleare era l'unico modo per fermare il riscaldamento globale, secondo l'AP. Era "un anticonformista che aveva un punto di vista unico che derivava dall'essere, come diceva lui, metà scienziato e metà inventore", afferma Roger Highfield, direttore scientifico del Museo britannico della scienza.