Cos'è questa nuova teoria della 'gravità emergente'? Ecco come cambierà tutto

Il fisico Erik Verlinde nel 2009 ha proposto una teoria rivoluzionaria: la gravità come non l'abbiamo mai vista, non una forza fondamentale, ma il risultato di processi nascosti. Questa audace ipotesi, tuttavia, si è scontrata con la dura realtà di una scarsa conferma sperimentale, lasciando la comunità scientifica in bilico sul da farsi.

La gravità emergente si basa su una visione in cui la temperatura, simile a molte altre proprietà fisiche, non è qualcosa di intrinseco ma emerge da interazioni microscopiche, un concetto già noto come meccanica statistica. Ma ciò che Verlinde suggerisce va oltre: se la termodinamica dei buchi neri può essere vista sotto questa luce emergente, perché non la gravità stessa?

Con questa domanda, Verlinde ha aperto un varco verso una comprensione dell'universo come emergente da processi ancora più fondamentali, sfidando le basi stesse della nostra concezione di movimento, inerzia, spazio e tempo. Nonostante l'iniziale eccitazione, la strada della gravità emergente è stata tortuosa.

Nel 2016, Verlinde ha proposto che l'energia oscura possa dar luogo a una nuova proprietà dello spazio, che agisce in modo diverso nelle regioni di bassa densità, offrendo una nuova spiegazione al mistero della materia oscura. Tuttavia, le prove sperimentali sono state ambivalenti, con alcuni studi iniziali a favore della nuova teoria, ma osservazioni più recenti che hanno messo in dubbio la sua superiorità rispetto alla materia oscura, specialmente nelle analisi dei cluster galattici.

Nonostante queste incertezze, l'idea di una gravità emergente continua a stimolare il dibattito e la ricerca. Rappresenta una promessa di sconvolgimento delle nostre teorie fondamentali, suggerendo che concetti come tempo e spazio possano derivare da interazioni complesse e sconosciute. Mentre gli astronomi cercano modi più rigorosi per testare questa teoria, ci troviamo di fronte alla possibilità di dover riconsiderare radicalmente la nostra comprensione del cosmo... ma non è questo il giorno.

