Cos'è il testo di riempimento 'Lorem Ipsum'? Da dove proviene?

Chiunque abbia mai visto le prime fondamenta di un sito web ancora in "costruzione" molto probabilmente avrà incontrato il famoso testo di riempimento "Lorem Ipsum", utilizzato specialmente nell'editoria e nel web design. Questo è semplicemente un testo che funge da segnaposto temporaneo prima che venga inserita la copia finale.

C'è un motivo per cui sono state scelte proprio queste parole: innanzitutto la lingua è latina ed è facile capire - prima della pubblicazione - che questo non è il testo finito; mentre chi si occupa dell'impaginazione, invece, avrà meno distrazioni quando cercherà di ottenere un feedback visivo per il testo (quindi grassetti, font, posizione delle immagini e molto altro).

L'utilizzo di Lorem Ipsum proviene nientemeno che dal 1500, poco dopo l'invenzione della macchina da stampa (mentre oggi gli scienziati riescono a stampare in 3D piccoli cuori). Qui i tipografi iniziarono a utilizzare il testo latino per i modelli di prova e, incredibilmente, questa tendenza è arrivata fino a oggi con pochissime mutazioni.

A questo punto vi starete chiedendo: cosa c'è scritto in realtà? Secondo il Dr. Richard McClintock, uno studioso della lingua latina, questo testo è in realtà una sezione confusa del De Finibus Bonorum Et Malorum ("Il sommo bene e il sommo male"), un dialogo filosofico in cinque libri scritto da Marco Tullio Cicerone intorno al 45 dopo Cristo.

Tuttavia, le parole del testo del De Finibus Bonorum Et Malorum nel 1500 sono state rimescolate casualmente per creare una sorta di "campione" da utilizzare per la scrittura. Così, anche se qualcuno avesse avuto una conoscenza del latino, non sarebbe stato distratto dalle frasi scritte all'interno del documento di prova. A proposito, ma il latino è davvero una lingua morta? Rispondere non è facile.