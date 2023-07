Che cos'è TikTok Music? La novità musicale del popolare social

Negli scorsi giorni, TikTok ha lanciato TikTok Music, il suo servizio proprietario di streaming musicale, che dovrebbe concorrere con proposte consolidate quali Apple Music e Spotify. Ma cosa è esattamente TikTok Music? Come funziona la piattaforma musicale di proprietà di ByteDance? Ecco ciò che sappiamo.

In termini di funzionamento, TikTok Music è quasi identico a Spotify, Apple Music e alle altre app della concorrenza. Gli utenti, dunque, potranno accedere ad una vasta libreria di brani disponibili online e ascoltarli a proprio piacimento, scaricarli sul proprio device e aggiungerli a raccolte e playlist appositamente realizzate. Per di più, pare che TikTok abbia collaborato con le case discografiche più grandi del pianeta per assicurarsi la presenza del loro catalogo sul servizio di streaming musicale.

Per esempio, Universal, Warner e Sony Music hanno già confermato che i loro cataloghi sono interamente disponibili su TikTok Music, rendendo l'app una valida alternativa per tutti i musicofili del mondo. Certo, per ora non sappiamo quali saranno le specifiche della riproduzione musicale offerta da TikTok Music, mentre resta una forte incertezza sulla permanenza di TikTok Music negli store occidentali, visto che già l'app-madre potrebbe presto sparire da tutti gli smartphone americani.

La vera novità, però, è che TikTok Music avrà una sezione "raccomandati" che consiglierà agli utenti brani secondo un algoritmo personalizzato, basato anche (e forse soprattutto) sulle canzoni diventate virali sulla piattaforma social a cui l'app è connessa. Ci sarà poi la possibilità di creare playlist in collaborazione con altri utenti, di importare le proprie raccolte dalle app della concorrenza e persino di scoprire nuove canzoni con una feature simile a Shazam. Il feed dell'app, infine, permette di scorrere tra i brani raccomandati esattamente come si farebbe con i video brevi di TikTok.

Per il momento, però, dobbiamo avvisarvi del fatto che TikTok Music è disponibile solo in Brasile e in Indonesia. Il costo di partenza è pari all'equivalente in moneta locale di 3,49 Euro, lo stesso di un abbonamento base di Apple Music. Ovviamente, nei mercati occidentali (dove il prezzo Apple Music parte da 10,99 Euro) il costo di TikTok Music potrebbe essere nettamente più alto.