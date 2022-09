Che cos'è TikTok Now? Approfondiamo l'app prima in Italia sul Play Store

Se avete avviato di recente il negozio digitale preinstallato sul vostro dispositivo mobile di fiducia, avrete sicuramente notato la comparsa nelle classifiche di un'applicazione chiamata TikTok Now. Quest'ultima è forse passata un po' "in sordina" in termini di annuncio a livello di portali tech, ma sta facendo registrare numeri da capogiro.

Per intenderci, al momento in cui scriviamo l'applicazione risulta al primo posto nelle Classifiche del Play Store italiano (categoria "Gli articoli migliori a 0€"). Lanciata a settembre 2022, l'app ha già fatto registrare oltre un milione di download solamente sul Play Store di Google, ma è disponibile anche sull'App Store di Apple (in questo caso è sesta nella categoria "Social network", al momento in cui scriviamo).

Il successo non si può dunque mettere in discussione, d'altronde l'app è realizzata dagli stessi creatori di TikTok, ma di cosa si tratta? Ebbene, i dubbi sono stati fugati direttamente tramite il blog ufficiale di TikTok. In questo contesto, TikTok Now viene definito come un tool per "promuovere connessioni autentiche e spontanee su TikTok".

Se vi suona familiare, il motivo è che di recente ha ottenuto un ottimo successo un social network chiamato BeReal, in cui gli utenti condividono contenuti che evitano la "falsità" tipica dei social. Non sono in pochi coloro che hanno visto questa mossa di TikTok proprio come una sorta di "risposta a BeReal", in quanto anche in questo caso viene chiesto agli utenti di condividere la propria normale quotidianità scattando fotografie casuali in determinati momenti della giornata.

Viene sfruttata sia la fotocamera anteriore che quella posteriore del dispositivo mobile e ogni giorno viene richiesto tramite una notifica di girare un video di 10 secondi o scattare una foto senza filtri e senza modifiche per mostrare effettivamente come si sta passando la giornata, senza "artificialità". In parole povere, si sta facendo largo una nuova tipologia di social network "onesti", su cui ora ha puntato lo sguardo anche TikTok.