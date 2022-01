Che cos'è TONCOIN e perché compare sempre su Telegram

Nelle prime settimane del 2022 sull'app di messaggistica istantanea di Pavel Durov è finito sotto i riflettori il misterioso "progetto TONCOIN" e sono migliaia gli utenti che sono ancora alla ricerca di spiegazioni sullo strano messaggio che riguarda direttamente questo argomento.

La risposta alla domanda fondamentale sulla sua presenza nei nostri canali preferiti è da ricercare nella recente implementazione dei messaggi sponsorizzati su Telegram. Ma cosa c'è dietro TON?

Ebbene, TON è un progetto blockchain, acronimo di Telegram Open Network, poi abbandonato, pensato per portare sulla piazza quella che poteva essere una delle altcoin più popolari sul mercato. I primi indizi sul progetto TON risalgono al 2018, mentre la piattaforma su cui Telegram stessa era al lavoro, dopo un'impennata di interesse generalizzato della community, si è dovuta scontrare contro il muro della SEC, l'ente regolatore americano per la Borsa e i Valori, dopo gli ingenti investimenti che avevano portato il progetto a raccogliere una cifra di poco inferiore ai 2 miliardi di dollari.

Dopo l'abbandono da parte di Telegram, tuttavia, qualcosa si è mosso e a parlare, verso la seconda metà di dicembre, è stato lo stesso Durov, facendo luce anche su quello che poi sarebbe avvenuto in seguito.

Sul suo canale ufficiale, il fondatore di Telegram ha ammesso di essere rimasto colpito nel vedere che alcuni sviluppatori avevano ripreso in mano il progetto, "ora rinominato Toncoin. Sono orgoglioso di vedere che la tecnologia che abbiamo creato sia viva e in evoluzione. Quando si tratta di scalabilità e velocità, TON è ancora anni avanti rispetto a tutto il resto nel mondo della blockchain. Sarebbe stato un peccato vedere questo progetto non divenire un beneficio per l'umanità. A differenza del TON originale, Toncoin è indipendente da Telegram. Ma auguro alla sua squadra lo stesso successo. Insieme alla giusta strategia di go-to-market, hanno a disposizione tutto ciò di cui potrebbero aver bisogno per costruire qualcosa di epico".

Attualmente il progetto Toncoin vanta una community di oltre 50mila iscritti su Telegram, mentre la moneta attualmente ha un valore per singolo token di 3,40 dollari, con una capitalizzazione di mercato di oltre 4 miliardi per un 1,2 miliardi di monete circolanti.