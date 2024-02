Cos'è Twitch Turbo? Non c'è solamente la visione senza pubblicità

In un periodo in cui Twitch riduce ulteriormente il valore delle sub Prime e si fa sempre più frequentemente riferimento al fatto che la piattaforma viola non risulta redditizia, vale la pena, forse più che mai, approfondire l'esistenza di un abbonamento a pagamento che non tutti potrebbero conoscere. Si tratta di Twitch Turbo.

Ebbene sì: nell'ambito del noto servizio di livestreaming esiste anche una sottoscrizione a pagamento, che dispone di un prezzo di partenza di 11,99 dollari al mese (anche se da noi, procedendo ad esempio da app, il costo può arrivare a 15,99 euro al mese). Quest'ultima, tra l'altro, viene adesso messa in evidenza mediante un'icona della batteria, collocata in alto quantomeno nel contesto dell'applicazione Android di Twitch.

Il motto è chiaro: "Guarda qualsiasi streaming, senza pubblicità". D'altronde, la rimozione della pubblicità rappresenta il principale beneficio offerto dall'abbonamento, ma è giusto indicare che i vantaggi non finiscono qui. Come indicato infatti sul portale ufficiale di Twitch Turbo, si ottengono in aggiunta un badge per la chat a forma di batteria viola, un set di emoticon esteso e dei colori personalizzati per il nome utente in chat.

Non ci sono però solamente questioni estetiche, visto che agli streamer potrebbe interessare l'archiviazione estesa dei VOD. In parole povere, il classico periodo di 14 giorni viene esteso a ben 60 giorni. Per maggiori dettagli su questo aspetto, però, potreste voler dare un'occhiata alle FAQ ufficiali di Twitch.