Cos'è questo 'uovo d'oro' che è stato trovato sul fondo dell'Oceano?

Mentre gli scienziati stavano esplorando le profondità oceaniche dell'Alaska con il loro veicolo sottomarino telecomandato, hanno improvvisamente osservato qualcosa di straordinario: un oggetto dorato, simile a un uovo, ancorato a una superficie rocciosa a oltre tre chilometri sotto la superficie del mare.

Questa è esattamente la situazione in cui si sono trovati i ricercatori della spedizione Seascape Alaska 5, e la scoperta ha lasciato tutti a bocca aperta. L'oggetto, che sembra quasi uscito da un film di fantascienza, ha una particolarità ancora più inquietante: un foro che sembra suggerire che "qualcosa sia entrata... o sia uscita", così come ha commentato uno dei ricercatori durante la trasmissione.

Utilizzando un braccio robotico, i ricercatori hanno esaminato più da vicino questo enigma sottomarino. Le teorie al momento spaziano dalla possibilità che si tratti di un involucro d'uovo particolarmente brillante, ai resti di una qualche forma di spugna marina. La verità è che - almeno per adesso - non abbiamo nessuna risposta ufficiale.

Anche dopo averlo portato a bordo per ulteriori analisi, gli scienziati della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) non sono riusciti a identificarlo con certezza. Quello che è certo è che questa scoperta rappresenta una delle (tante) stranezze affascinanti emerse dalle profondità oceaniche (dopo il meteorite interstellare), e potrebbe richiedere ulteriori ricerche per svelare i suoi segreti.