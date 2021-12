Che cos'è il Wasabi? Molto probabilmente non avete mangiato mai quello vero

I fast food hanno ketchup e maionese, mentre i luoghi dove si mangia il sushi hanno il wasabi. Si tratta di un alimento molto piccante, con un gusto sicuramente molto diverso a cui siamo abituati. Il wasabi proviene da una pianta chiamata Wasabi japonica e si trova naturalmente nelle anse dei fiumi in Giappone, Cina, Taiwan, Corea e Nuova Zelanda.

Cresce nelle zone umide e tentare di ricreare questo ambiente è davvero molto difficile; commercialmente, infatti, è considerata la pianta più difficile da coltivare. Il vero wasabi, finché non viene grattugiato dalla radice, non è piccante. Quando viene grattugiato con un movimento particolare in senso orario, si forma una pasta che i ristoranti tradizionali giapponesi servono ai loro clienti (a proposito, perché in Giappone alcuni semafori sono blu?).

Molti non sanno che l'alimento perde la sua "piccantezza" dopo soli quindici-venti minuti e quindi deve essere servito subito dopo. Quello che viene consumato dalla maggior parte dei luoghi in cui si vende sushi è semplicemente una miscela colorata di polvere di rafano e senape, due radici simili che sono molto più economiche.

A volte si può trovare una percentuale irrisoria di wasabi all'interno del mix di rafano e senape, ma non avrebbe comunque senso perché la piccantezza si perde subito dopo essere stata estratta. Proprio per questo motivo circa un chilo di Wasabi japonica può raggiungere anche i 100 dollari - una quantità originale di quello che viene servito quando si mangia al sushi, invece, potrebbe costare circa 4 euro.

Perfino in Giappone, madre patria dell'alimento, viene servito il "falso wasabi" e addirittura si pensa che solo il 5% circa del wasabi servito nei ristoranti di tutto il mondo sia quello vero. Il vero alimento, inoltre, ha un sapore più gradevole rispetto a quello che può essere trovato in circolazione. Vi abbiamo fatto venire voglia di sushi? Sapete che in Giappone c'è un ristorante che serve sushi in base alle esigenze di salute?