Cos'è il Web3 e qual è la storia di Internet? C'entrano criptovalute e metaverso

Nella lunga storia del web abbiamo già vissuto sulla nostra pelle, spesso senza neanche accorgercene, diverse evoluzioni e rivoluzioni. Mentre la tecnologia blockchain sembra tracciare la strada per quello che potrebbe essere il futuro di internet, scopriamo cos'è il web3.

Ne avevamo già parlato in breve nel nostro piccolo speciale sulle differenze tra web2 e web3, ma qual'è stato il percorso di internet e quali saranno le rivoluzioni della blockchain per la nostra vita sull'etere?

Web 1

Si parte dagli albori del World Wide Web, quando internet ha portato nelle nostre case l'informazione. Il periodo da tenere a mente è quello che va dal 1991 al 2004 e si tratta di una finestra temporale in cui, pur con diversi ostacoli e uno scetticismo generalizzato da superare, il web si proponeva come alternativa alla distribuzione di informazioni. In questa fase, la fruizione era principalmente passiva e l'utente era chiamato a leggere quanto trovato in rete.

Web 2

Il nuovo concetto di internet, quello che stiamo vivendo ancora oggi, poggia le sue fondamenta sull'interazione. Infatti, laddove il web 1 era considerato statico, il web 2 porta la dinamicità sulla rete, in cui l'utente è chiamato a creare contenuto e non soltanto usufruirne. L'era del web dinamico inizia ufficialmente nel 2004 e apre le porte alla rete che conosciamo oggi, tra social network e content creation, un web che ha permesso a molti di creare dal nulla imperi e professioni e che, nel corso della pandemia, ha consentito a molte persone di rimanere in contatto nonostante le distanze.

Web 3

Il nuovo paradigma di internet, che attualmente vive una fase simile agli albori del web, condita da un fortissimo scetticismo da parte delle masse, dovrebbe conferire alla rete decentralizzazione e interpretazione. Tante le tecnologie in ballo, dalla realtà virtuale alla blockchain, passando per l'Intelligenza Artificiale, la rete del futuro mira a portare nelle nostre case l'esperienza di internet e non solo la semplice interazione. Con il web3, si parla di personalizzazione della rete, con sistemi intelligenti in grado di imparare dalle nostre abitudini per poterci fornire contenuti ideali e rilevanti per i nostri interessi. Ma non solo, poiché la crittografia si sta ritagliando con forza il suo spazio, portando a scambi end-to-end sempre più sicuri e privati. Inoltre, la blockchain già con gli NFT inizia a farci capire quale potrebbe essere uno dei suoi campi di maggiore applicazione: la determinazione della proprietà di beni digitali, infatti, potrebbe essere il preludio per la vera rivoluzione della rete, sempre più vicina e interconnessa al mondo reale.

Inoltre, con blockchain e criptovalute si parla anche di decentralizzazione, ovvero dell'assenza di organismi centrali di tutela e controllo, con DAO interamente gestite dagli utenti delle relative piattaforme. Insomma, la democrazia arriva su internet e mira a dare potere decisionale a ogni utente che decida di farne parte. Non manca lo scetticismo anche tra i giganti del Big Tech, tra cui Elon Musk e i recenti tweet di fuoco di Jack Dorsey contro il web3.