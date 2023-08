Che cos'è Worldcoin? Tutto sul progetto di scansione dell'iride di Sam Altman

Grazie al grande successo di ChatGPT, tutti conosciamo il CEO di OpenAI Sam Altman. In pochi, però, sapranno che Altman è anche tra i fondatori di un'altra ambiziosa startup con un progetto che sarebbe riduttivo definire fantascientifico: vi presentiamo Worldcoin, che vuole scansionare la vostra iride per... delle criptovalute!?

WorldCoin è l'ultimo progetto della startup Tools for Humanity, dietro alla quale si cela ancora una volta il nome di Sam Altman. Non stupirà, dunque, che lo scopo dell'azienda è quello di "distinguere gli esseri umani dall'IA online" per "salvaguardare i processi democratici globali" e "incrementare drasticamente lo sviluppo economico". Le basi di partenza sono più o meno le stesse di OpenAI e ChatGPT, basati anch'essi su un'idea "responsabile" di IA.

La differenza, però, è che WorldCoin e Tools for Humanity non realizzano IA, ma sistemi di riconoscimento e di distinzione tra esseri umani e Intelligenze Artificiali. La startup ha già raccolto la bellezza di 250 milioni di Dollari da svariati finanziatori americani, che le hanno permesso di dare inizio al rollout dei suoi dispositivi di riconoscimento dell'identità degli utenti e del suo token crypto proprietario su scala mondiale.

Il progetto di WorldCoin è semplice: con un futuristico tool di forma sferica, Tools for Humanity scansionerà la vostra iride e la inserirà nel suo database, in modo da insegnare ai suoi programmi a distinguere gli occhi umani da quelli realizzati dall'IA. In cambio, ai partecipanti saranno dati 25 WorldCoin (WLD), che al momento hanno un valore di circa 55 Dollari. Al momento, più di due milioni di persone hanno partecipato all'iniziativa. La speranza della startup è ovviamente che il suo token diventi una criptovaluta globale e super-sicura, legata alle scansioni dell'iride di ciascun utente come sistema di accesso al suo portafogli digitale.

Ovviamente, i partecipanti al progetto devono condividere i loro dati biometrici con Tools for Humanity: vista la rapidità con cui le adesioni sono incrementate nel giro di poche settimane, per giunta con un rollout limitato a pochi Paesi in Nordamerica ed Estremo Oriente, è possibile che quello di WorldCoin diventi presto il più grande database biometrico al mondo, che potrebbe essere utilizzato (o venduto) per una serie di scopi che vanno dalla ricerca scientifica alla sorveglianza dei cittadini.

Non a caso, in molti hanno già criticato il progetto di Sam Altman, accusandolo di non farsi scrupoli nel trattenere i dati biometrici dei partecipanti in cambio di un compenso irrisorio. Inoltre, altre voci hanno spiegato che Tools for Humanity utilizzerebbe il premio monetario per raccogliere dati soprattutto nei Paesi poveri del mondo, dove una somma pari a 55 Dollari può garantire un importante miglioramento delle condizioni economiche di una famiglia o di un individuo.