Cos'era il mostro di Tully? Svelata l'identità di questa strana creatura

Il mostro di Tully, o Tullimonstrum gregarium (questo il suo nome scientifico), è stata una creatura alquanto enigmatica vissuta circa 300 milioni di anni fa. Un essere talmente strano che, con la sua particolare anatomia, ha confuso ed incuriosito i paleontologi per oltre mezzo secolo, rendendone difficile la classificazione.

Risale infatti agli anni '50 la sua scoperta quando Francis Tully, un appassionato cacciatore di fossili, scoprì il per la prima volta il "mostro" in un sito noto come Mazon Creek Lagerstätte nello stato dell'Illinois. Una creatura di circa 15 centimetri e di 300 milioni di anni.

Da allora, il Tullimonstrum è sempre stato un enigma tassonomico, non riuscendo ad essere classificato con certezza dai ricercatori di tutto il mondo. Un gruppo di scienziati degli Stati Uniti aveva proposto infatti l'ipotesi che fosse un vertebrato simile ai ciclostomi (pesci senza mascelle come lamprede e missiniformi), ma gli studi hanno sia supportato che respinto tale ipotesi.

Recentemente però, un team giapponese delle Università di Tokyo e Nagoya, grazie all'impiego della tecnologia di imaging 3D, è certo di aver trovato una risposta a questo quesito lungo più di mezzo secolo. Secondo loro, infatti, il mostro di Tully non è affato un vertebrato.

Il Dott. Tomoyuki Mikami, della Graduate School of Science dell'Università di Tokyo e ricercatore presso il Museo Nazionale della Natura e della Scienza, ha spiegato: "Crediamo che, grazie a questo nostro nuovo studio, il mistero se il Tullimonstrum sia un invertebrato o un vertebrato sia stato finalmente risolto".

"Sulla base di molteplici linee di evidenza, l'ipotesi dei vertebrati del mostro di Tully è insostenibile. Il punto più importante è che il Tullimonstrum aveva una segmentazione nella regione della testa che si estendeva dal suo corpo. Questa caratteristica non è nota in nessun lignaggio di vertebrati, suggerendo invece un'affinità con i non vertebrati", ha aggiunto.

Il team, per raggiungere tale conclusione, ha studiato più di 150 mostri Tully fossilizzati e più di 70 altri vari fossili animali presso il Mazon Creek. Con l'aiuto di uno scanner laser 3D, hanno quindi creato mappe tridimensionali codificate a colori dei fossili che mostravano le minuscole irregolarità che esistevano sulla loro superficie attraverso la variazione di colore.

Inoltre, la tomografia microcomputerizzata a raggi X (che utilizza appunto tale lunghezza d'onda per creare sezioni trasversali di un oggetto in modo da poter creare un modello 3D), è stata impiegata per osservare la sua "proboscide" (un organo allungato posizionato sulla testa).

Tutti dati che hanno rivelato come le caratteristiche precedentemente utilizzate per identificare il mostro di Tully come vertebrato non erano effettivamente coerenti con quelle di riferimento, inficiando l'ipotesi originale.

Appurata quindi la sua natura non vertebrata, tramite i risultati pubblicati sulla nota rivista Paleontology, il prossimo passo dei ricercatori sarà quello di capire a quale gruppo di organismi possa appartenere realmente il Tullimonstrum.

