Che cos'era Teledesic? Bill Gates aveva anticipato Elon Musk negli anni 90

Dopo aver trattato il fatto che a un certo punto della sua carriera Elon Musk avrebbe potuto sviluppare videogiochi, torniamo a fare riferimento in questa sede a curiosità legate alle grandi figure del mondo Tech. Questa volta, però, ci soffermiamo su un Programma su cui Bill Gates puntò negli anni novanta.

Potreste infatti non saperlo, ma in realtà l'idea di sviluppare una costellazione satellitare per telecomunicazioni, in grado di garantire servizi Internet a banda larga, non è poi così recente come si potrebbe pensare. A tal proposito, dovete sapere che è esistito un progetto di questo tipo ben prima di Starlink di SpaceX.

Ad "anticipare" l'idea di Elon Musk e soci c'era infatti il cosiddetto Programma Teledesic. È nella recente biografia "Elon Musk", pubblicata in Italia da Mondadori nella giornata del 12 settembre 2023 (e disponibile, ad esempio, su Amazon), che si è tornato a fare riferimento a questo progetto. Più precisamente, a pagina 518 Walter Isaacson cita una dichiarazione di Bill Gates: "Starlink è la realizzazione di quello che avevo cercato di fare con Teledesic vent'anni fa".

Per comprendere l'affermazione di Gates, è bene approfondire rapidamente la storia del succitato Programma (ricordata nel 2022 anche da un articolo di CNBC). Ciò a cui si fa riferimento è un progetto legato al lontano 1995, che si rivelò però troppo ambizioso per l'epoca. Quest'ultimo si prefiggeva l'obiettivo di lanciare 840 satelliti in orbita bassa (LEO) spendendo diversi miliardi di dollari, in modo da fornire servizi Internet a banda larga.

Tuttavia, l'idea, che come ben potete vedere ha molto a che vedere con quella alla base di Starlink, si rivelò difficilmente sostenibile a livello commerciale, anticipando troppo i tempi. Fu così che, alla fine, la costruzione dei satelliti venne interrotta nel 2002. Bill Gates era stato uno dei primi sostenitori del progetto, avendo investito milioni di dollari sul Programma Teledesic, ma si trattò di un fallimento. L'idea alla base, però, non si è di certo rivelata sbagliata col passare degli anni, visto anche quanto si sta vedendo oggi, per l'appunto, grazie a Starlink di SpaceX. Per certi versi, dunque, si può affermare che Gates avesse anticipato, negli anni novanta, quanto sarebbe stato fatto successivamente da Musk.