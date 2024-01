Cos'ha causato il più grande rumore mai ascoltato negli abissi?

Nel 1997, un suono profondo e misterioso risuonò nelle profondità degli oceani terrestri, diventando il rumore non identificato più forte mai registrato sott'acqua. Gli scienziati lo battezzarono "Bloop". Per anni, questo fenomeno acustico ha alimentato teorie e speculazioni.

Alcuni pensavano fosse il prodotto rumoroso di esercitazioni militari sottomarine o motori di navi, altri ipotizzavano potesse essere una creatura marina sconosciuta. Il suono del Bloop, che varia in frequenza, ricorda vagamente i rumori delle balene, ma è stato rilevato da due array di idrofoni su una distanza di almeno 5.000 chilometri, indicando che doveva essere estremamente forte, troppo per essere emesso da un singolo animale sottomarino.

In realtà, la registrazione originale del Bloop è 16 volte più lenta di come viene riprodotta, somigliando più a un tuono rotolante che a un'espulsione da una grande bestia. Utilizzando la posizione degli idrofoni, i ricercatori della National Ocean and Atmospheric Agency (NOAA) degli Stati Uniti hanno potuto circoscrivere l'origine del Bloop a qualche parte al largo della costa meridionale del Cile nell'oceano Pacifico.

Nel corso degli anni, mentre la NOAA dispiegava più idrofoni sempre più vicini all'Antartide, si avvicinavano inconsapevolmente all'origine del Bloop. Fu solo nel 2005 che scoprirono la vera fonte di quei rombi tuonanti dalle profondità: il Bloop era il suono di un icequake, un iceberg che si staccava e si rompeva da un ghiacciaio antartico!

Negli anni recenti, nuovi idrofoni gestiti dalla NOAA hanno registrato rumori simili nell'oceano meridionale e nell'Atlantico, anch'essi prodotti da "ghiaccio-moti". Le scoperte in Antartide, raccolte tra il 2005 e il 2010, hanno confermato ciò che molti scienziati sospettavano da tempo.

Oggi, mentre la perdita di ghiaccio in Antartide accelera oltre le aspettative degli scienziati, con oltre metà delle piattaforme di ghiaccio che sostengono il manto glaciale dell'emisfero meridionale vicine al collasso, enormi pezzi grandi come Londra si stanno già staccando, e gli scienziati affermano che gli icequakes stanno diventando più comuni a causa dei cambiamenti climatici.