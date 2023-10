Cos'ha piegato questi alberi nella misteriosa 'Foresta storta', in Polonia?

In Polonia, più precisamente nel comune di Gryfino, si trova una foresta ancora avvolta dal mistero. Chiamata in originale Krzywy Las, in questa foresta tutti gli alberi hanno assunto una strana forma curva - appena sopra il terreno - e nessuno ha ancora capito esattamente il perché.

Questa volta non stiamo parlando del curioso caso degli alberi che si inclinano verso l'equatore ovunque si trovino, ma di un fenomeno che probabilmente ha origine dall'intervento umano.

La 'Foresta storta' è oggi considerata un monumento naturale nazionale, per via della sua particolarità. Gli alberi sono piegati tutti nella stessa direzione e appaiono accuratamente organizzati; una spiegazione definitiva non è ancora stata trovata, ciononostante non mancano le ipotesi - da quelle più plausibili ad altre più fantasiose.

È stato accertato che gli alberi siano stati piantati tra il 1925 e il 1928, e a causa di questa datazione c'è chi ha ipotizzato che dei carri armati sovietici abbiano attraversato il bosco anni più tardi, durante la seconda guerra mondiale, piegando completamente le giovani piante e causandone questa insolita crescita storta. Tuttavia quest'idea rimane in discussione.

La teoria più comune vede invece una spiegazione più semplice; li alberi sarebbero stati manipolati appositamente poco dopo esser stati piantati, al fine di creare un legname speciale per la costruzione di mobili ed altri oggetti per la casa. In alternativa c'è anche chi ritiene possibile che i tronchi siano stati attirati verso il basso dalla gravità; dopotutto non è la prima volta che sentiamo parlare di anomalie (o buchi) gravitazionali.

La zona fu abbandonata dopo la fine della seconda guerra mondiale, e qualunque sia la spiegazione, gli alberi continuano ancora oggi a crescere in perfetta salute.