Ecco cos'ha scoperto questa bambina di 4 anni con suo padre

Cosa potrebbe mai accadere di particolare durante una meravigliosa gita in barca di un padre con sua figlia? Curiosi? Allora domandatelo a questa bambina...

No, questa volta non parleremo dei pirati e delle loro bende. Ci troviamo precisamente intorno alla sponda sud-orientale della Green Island del Lago Michigan e all’inizio di quest’anno, la coppia padre-figlia Tim e Henley Wollak si trovavano sulla propria barca per trascorrere una giornata all’insegna della pesca e del divertimento.

Mentre guardavano un radar per la ricerca dei pesci, si sono imbattuti in qualcosa di un po’ insolito. Henley inizialmente credeva di aver trovato un polipo, a causa della forma, ma la realtà era ben diversa: si trattava di un incredibile relitto risalente a circa 152 anni prima e che potete osservare anche voi nel seguente link. I due erano esattamente sul luogo di un naufragio.

Dopo aver postato diverse foto su alcuni social network, la famiglia è stata contattata dal Maritime Preservation and Archaeology Program, che fa parte della Wisconsin Historical Society. Il 4 dicembre 2023 infatti, la Wisconsin Historical Society ha collaborato con il Dipartimento delle risorse naturali del Wisconsin per indagare sul naufragio utilizzando un veicolo telecomandato dotato di videocamera.

I risultati dimostrano che si tratta in realtà di un veliero di legno a tre alberi, immerso in 2 o 3 metri d'acqua. Nello specifico dovrebbe inoltre trattarsi del George L. Newman, originariamente costruito nel 1855 nel Black River, Ohio .

La sera dell'8 ottobre 1871 la nave si incagliò a causa della scarsa visibilità dettata da un terribile incendio. Fortunatamente però, il custode del vicino faro fu in grado di salvare l'intero equipaggio. La nave fu poi abbandonata, ricoperta di sabbia e dimenticata fino ad oggi.



A quanto pare, questa volta non c'è di certo il fascino della nave che ispirò i Goonies, ciononostante il programma di conservazione e archeologia marittima della Wisconsin Historical Society spera di esaminare il relitto nella prossima primavera al fine di ricavare ulteriori informazioni sul naufragio stesso.