Ecco cos'ha simboleggiato il rifiuto di Rosa Parks nell'America segregazionista

Era un freddo giovedì di Dicembre del 1955, Alabama. Rosa Parks, dopo una stancante giornata di lavoro, prese il bus per tornare a casa. Non sapeva che quella sera avrebbe compiuto un gesto talmente emblematico da dare una nuova forza rivoluzionaria all'intero movimento dei diritti civili.

A partire dal 1943, all'età di 30 anni, Rosa Parks iniziò a vivere due vite: da una parte era una comune donna afroamericana, che lavorava come sarta in un grande magazzino della piccola città di Montgomery; dall'altra parte, divenne uno dei membri più attivi del movimento per i diritti civili nella propria comunità.

Sapeva bene cosa significava esporsi per l'eguaglianza razziale, soprattutto nell'America del dopoguerra, eppure, ad un certo punto, decise di affrontare il proprio destino e seguire i propri valori fino all'ultimo.

Seduta insieme ad altri 4 lavoratori nella sezione del bus 2857 dedicata sia ai neri che ai bianchi, Rosa credeva di poter tornare a casa senza tante difficoltà.

Tuttavia, dopo tre fermate, nel mezzo salì un uomo bianco. Non essendoci la possibilità di sedersi nella "sezione privilegiata", l'autista James F. Blake chiese alla donna e ai quattro uomini di alzarsi e lasciare liberi i posti per il passeggero appena salito.

Tutti accolsero la richiesta silenziosamente, rispettando la legge che prevedeva di concedere sempre il posto comune ad una persona bianca. L'eccezione fu Rosa che, mantenendo un atteggiamento calmo e dignitoso, rifiutò di muoversi.

Come spiegherà nelle interviste successive, in quell'istante la pervase non tanto una stanchezza fisica, ma esistenziale. Il suo non voler accettare una vita del genere, considerata perennemente inferiore a quella di un'altra persona, ebbe il sopravvento e la paura delle conseguenze svanì.

Pochi minuti dopo, venne immediatamente arrestata per condotta impropria e per aver violato le norme segregazioniste della città.

Per quanto non fosse il primo esempio di ribellione da parte della comunità afroamericana di Montgomery, il caso Parks ebbe risonanza nazionale. In quella stessa notte, Martin Luther King e altri 50 attivisti si riunirono per decidere quali azioni intraprendere per reagire all'accaduto.

Venne seguita la via della manifestazione pacifica. Per 381 giorni, durante il processo alla donna, tutti i mezzi pubblici vennero boicottati. Solo nel 1956 la Corte Suprema, all'unanimità, dichiarerà incostituzionale la legge segregazionista nei mezzi di trasporto.



La battaglia era stata vinta, ma non la guerra - e questo Rosa Parks lo pagò a proprie spese. Infatti, per quanto la donna credesse nell'ascesa delle rivolte pacifiche e nel suo gesto, le conseguenze che dovette vivere non furono per niente facili da digerire.



I gruppi segregazionisti cominciarono a minacciare di morte lei e la sua famiglia e non poté più essere assunta nella sua comunità.

Dopo quattro anni di torture psicologiche, con quel poco che aveva, si trasferì a Detroit, nello Stato del Michigan, dove poté iniziare a vivere una vita più serena e dedita alle battaglie in cui credeva.