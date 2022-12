Cos'hanno in comune il James Webb Space Telescope ed un nuovo microscopio? Ve lo sveliamo

Una nuova tecnologia, presentata sulla rivista Nature Photonics ed ispirata in parte dal famoso James Webb Space Telescope (JWST), impiegherà segmenti di specchi per organizzare e raccogliere la luce su scala microscopica, in modo tale da poter catturare immagini di molecole con un nuovo livello di risoluzione: addirittura in 6D.

Come spiegato dagli sviluppatori, il dott. Oumeng Zhang ed il prof. Matthew Lew, entrambi facenti parte del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dei Sistemi presso la McKelvey School of Engineering presso la Washington University di St. Louis, questo nuovo sistema sarà in grado di catturare le molecole nella loro precisa posizione ed orientamento, ciascuna in tre dimensioni.

Ma cosa c'entra il JWST? Ebbene, così come il celebre telescopio spaziale, l'innovativo microscopio utilizza un riflettore multivista polarizzato radialmente e azimutalmente (raMVR) per la raccolta di quanta più luce possibile. Ma, invece di usare tale luce per vedere cose lontane, la impiega per distinguere le diverse caratteristiche di minuscole molecole fluorescenti attaccate alle proteine ​​ed alle membrane cellulari.

"La configurazione è in qualche modo ispirata ai telescopi. Ha infatti una struttura molto simile. Però, invece della familiare forma a nido d'ape del JWST, noi usiamo specchi a forma di piramide", ha spiegato il dott. Zhang.

Di solito, i microscopi che vengono utilizzati per simili scopi affrontano molte problematiche nella creazione delle immagini biologiche. Questo perché la quantità di luce emessa dalle molecole fluorescenti è così ridotta da essere estremamente sensibili alle più piccole aberrazioni, incluso l'ambiente tipicamente torbido all'interno di una cellula.

Per questo motivo, attualmente, per un imaging più preciso possibile ci si basa maggiormente sull'elaborazione del computer, e non sulla "visione diretta", così da poter risolvere l'orientamento dopo che un'immagine è stata catturata.

Al contrario, il nuovo microscopio raMVR utilizza l'ottica di polarizzazione (chiamata waveplate) insieme ai suoi specchi a forma di piramide per separare la luce in otto canali, ognuno dei quali rappresenta una diversa parte della posizione e dell'orientamento della molecola.

"È davvero un progetto all'avanguardia della fisica ingegneristica. Abbiamo pensato in modo diverso rispetto alla tradizionale architettura di un microscopio, ed ora, pensiamo che queste nuove immagini in 6D consentiranno nuove scoperte scientifiche nel prossimo futuro", ha affermato fiducioso il prof. Lew.

Rimanendo in tema, circa un anno fa, venne sviluppato un microscopio quantistico in grado di vedere l'impossibile. Ne abbiamo parlato in un precedente articolo.