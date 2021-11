Cosa accade in caso di trasfusione di sangue non compatibile col proprio gruppo sanguigno?

Con la scoperta dei gruppi sanguigni nel 1901, ad opera dell'austriaco Karl Landsteiner, le trasfusioni di sangue sono divenute un’importante risorsa per la medicina moderna. Ma vi siete mai chiesti cosa accadrebbe se vi somministrassero del sangue appartenente ad un gruppo sanguigno diverso dal vostro?

Ebbene, secondo il sistema AB0 il sangue viene distinto nei gruppi A, B, AB e 0 in base alla presenza di determinate proteine sulla superficie dei globuli rossi. Ogni gruppo è rispettivamente caratterizzato per la presenza di specifici antigeni, che garantiscono la rimozione dell’anidride carbonica dal sangue e il trasporto di ossigeno alle cellule dell’organismo. Inoltre, in correlazione alla presenza o meno della proteina Rh D, il sangue può essere Rh positivo o Rh negativo.

Quando si esegue una trasfusione errata l’organismo produce delle proteine chiamate anticorpi in grado di combinarsi con gli antigeni a essi corrispondenti nel corso della reazione immunitaria. Questo meccanismo aggredisce i globuli rossi del sangue trasfuso, neutralizzandoli (agglutinazione) e formando, potenzialmente, piccoli grumi che occludono gli stessi vasi sanguigni. La crisi emolitica si manifesta generalmente con dolori addominali e lombari molto acuti associati a febbre e sintomi influenzali, per sfociare in una possibile insufficienza renale o addirittura alla morte. È dunque fondamentale accertarsi che in caso di trasfusione il sangue del donatore e quello del ricevente siano compatibili, sempreché non si parli del sangue artificiale che potrebbe essere finalmente realtà. Quindi, i soggetti portatori del gruppo sanguigno AB, essendo privo di anticorpi specifici, possono ricevere sangue da donatori di tipo A, B, AB e 0. Viceversa, i soggetti di tipo 0 possono ricevere soltanto sangue analogo, ma distribuirlo universalmente. Gli individui di gruppo A possono invece ricevere sangue dai gruppi A e 0; mentre il sangue di tipo B è compatibile soltanto con gruppi B e gruppi 0. A tal proposito, i ricercatori dell'Università della British Columbia, potrebbero aver trovato un modo per convertire il sangue A e B in tipo 0.