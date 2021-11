Cosa accade al corpo quando viene colpito da un fulmine? La risposta è 'elettrizzante'

Quante sono le probabilità di essere colpiti da un fulmine? Beh, davvero poche, nell’ordine di 1 su 10.000. Ciò induce a pensare che morire a causa di una “scarica celeste” sia un evento raro, eppure ogni anno questo fenomeno naturale uccide 4.500 persone. Ma, quindi, cosa accade quando un corpo è colpito da una scarica elettrica di tale potenza?

Il risultato nefasto di un fulmine sul corpo umano è molteplice. Una volta che il fulmine impatta il corpo umano produce ferite profonde e ustioni di terzo grado, con conseguente incenerimento di capelli e indumenti, devastati da una temperatura istantanea 5 volte più calda della superficie solare. Ah dimenticavo, tutto ciò accade nei primi tre millisecondi.

In aggiunta a ciò si verifica rottura dei timpani, scoppio dei vasi sanguigni e, per i meno fortunati, una serie di ripercussioni cardiache e neurologiche. Ma queste scariche celesti non sono solo distruttive, secondo uno studio, infatti, i fulmini potrebbero aver aiutato a creare la vita sulla Terra.

Per quanto possa sembrare impossibile, molti riescono a sopravvivere a questo evento distruttivo, ma, per coloro che non ce la fanno, il risultato sono una serie di segni profondi nel corpo davvero scioccanti, che possono essere utilizzati per meglio identificare le cause della morte.

In merito a queste prove, un recente studio ha scoperto le ripercussioni sul tessuto osseo. Secondo l’antropologo Nicholas Bacci della Wits University in Sud Africa "Il nostro lavoro è la prima ricerca che identifica marcatori unici di danni da fulmine in profondità all'interno dello scheletro umano”.

Le analisi del gruppo di ricerca sono state condotte su cadaveri umani ed hanno riscontrato la presenza di un’estesa micro-fratturazione del tessuto osseo, dovuta alla potenza termica prodotta dal fulmine. Il danno prodotto, infatti, "assume la forma di crepe che si irradiano dal centro delle cellule ossee” dichiara Patrick Randolph-Quinney, antropologo della Northumbria University.

I ricercatori informano del meccanismo che porta alla formazione di queste microfratture, suggerendo che sia l’onda d’urto ad alta pressione, che viaggia nelle ossa, a provocare le fratture, fenomeno definito barotrauma, provocando una vera e propria esplosione delle cellule ossee.

Nell’ambito della ricerca forense, questa ulteriore scoperta potrebbe fornire uno strumento efficace per confermare le morti provocate dalle potenti scariche elettriche. Tra quelli che sono miracolosamente sopravvissuti ai fenomeni naturali elettrici, vi proponiamo la storia dell’uomo colpito da 7 fulmini.