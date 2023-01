Cosa sta accadendo con la politica di YouTube sulle imprecazioni

Dopo aver approfondito la modalità incognito di YouTube, torniamo a fare riferimento su queste pagine alla popolare piattaforma di BigG. In questo caso, però, a tenere banco è la politica di YouTube sulle imprecazioni, su cui alcuni Content Creator sembrano aver da ridire.

Infatti, come riportato da The Verge, a novembre 2022 è stato annunciato un nuovo approccio alla "volgarità nei video". In parole povere, l'idea di YouTube è quella di limitare gli annunci pubblicitari o demonetizzare completamente un video di un Content Creator se vengono rilevate imprecazioni entro i primi 15 secondi. Questo sembrerebbe applicarsi, secondo le prime indicazioni, anche a video datati.

La situazione non sembra essere esattamente andata giù del tutto ad alcuni Content Creator che pubblicano i propri video su YouTube. Ad esempio, sul canale YouTube ProZD, che dispone di oltre 3,8 milioni di iscritti al momento in cui scriviamo, è stato pubblicato un video in cui potete ben immaginare cosa accade a partire dal 18esimo secondo (dunque poco dopo lo "scadere" dei primi 15 secondi indicati da YouTube).

In parole povere, alcuni YouTuber, che come potete vedere dispongono anche di ampio seguito, stanno "protestando" relativamente alla novità introdotta dalla piattaforma, iniziando a utilizzare un "linguaggio volgare" dopo i primi 15 secondi di video. Le lamentele si protraggono ormai da settimane e questo sembra aver attirato l'attenzione della stessa YouTube.

A tal proposito, il portavoce di YouTube Michael Aciman ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di The Verge: "Nelle ultime settimane abbiamo sentito molti Creator riguardo a questo aggiornamento. [...] Il feedback è importante per noi e stiamo apportando alcune modifiche a questa politica per rispondere alle preoccupazioni. Ci metteremo in contatto a breve con la nostra community di Creator, non appena avremo altro da condividere". Insomma, sembra che su YouTube siano in atto dei cambiamenti importanti in merito a come viene gestita la volgarità nei video.