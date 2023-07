Cosa sta accadendo su Twitch? La protesta della star dello streaming Ibai

Quello di Ibai Llanos è un nome ben noto nel mondo dello streaming e ha infatti appena fatto segnare un record per Twitch: quasi 3,45 milioni di spettatori in contemporanea. Numeri da capogiro, che però sono arrivati tra le polemiche. Infatti, lo stesso Ibai non ha gradito la gestione dell'evento da parte della piattaforma viola.

In che senso? Come riportato anche da Gizmodo, nel contesto dell'evento La Velada del Año III la megastar di Twitch ha affermato: "È un peccato organizzare questo evento e vedere che una piattaforma con 300 milioni di dollari non è in grado di fornire un buon server". Insomma, Llanos non le ha di certo mandate a dire.

Il tutto riguarda, come ben potete immaginare, i problemi avuti da Twitch durante la diretta, ovvero nel corso di quella che tradotta sarebbe "La notte dell'anno". Per intenderci, l'evento trasmesso sulla piattaforma viola è andato in scena allo stadio Civitas Metropolitano di Madrid, in Spagna, nella giornata di sabato 1 luglio 2023.

Fisicamente c'erano oltre 70.000 persone, per seguire le vicissitudini di quello che viene ormai definito "il più grande streamer di lingua spagnola". Si è trattato insomma di un evento che sin dall'inizio ha puntato a fare la storia di Twitch sotto più punti di vista.

Peccato che, a partire dal secondo combattimento della serata, su portali come Downdetector siano iniziate a comparire migliaia di segnalazioni relative a problemi legati alla piattaforma viola. Nel corso dell'evento si sono poi esibiti artisti internazionali come Ozuna, Lola Índigo, Duki e Quevedo. Alla fine, lo streaming, durato per un totale di otto ore, ha fatto registrare una media di 2,89 milioni di spettatori in live (e un totale di 15,19 milioni di spettatori unici).

Per il resto, come fatto notare da un altro articolo di Gizmodo, le tensioni tra lo streamer e la piattaforma sono continuate anche dopo l'evento. Infatti, Ibai ha dichiarato che Twitch avrebbe "limitato" gli spettatori dell'evento, mentre la piattaforma viola ha risposto affermando che non c'è stata assolutamente alcuna limitazione.

Queste le dichiarazioni di Llanos: "Mi hanno detto che Twitch ha limitato una parte dei miei spettatori, che più persone non potevano accedere al mio stream e che c'è una ragione dietro a questo, se si guarda ai dati di Twitch Tracker, che mostra gli spettatori che vanno su e giù. [...] Non ho idea se sia vero, ma ho ricevuto così tanti messaggi da persone che dicevano: 'Ibai, ti hanno derubato'".

Per intenderci, lo streamer Shadoune ha scritto in merito: "Ieri Ibai Llanos ha letteralmente rotto Twitch. [..] Ha raggiunto più volte 3.499.999 spettatori, ed era impossibile raggiungerne di più. Sembra che Ibai abbia raggiunto il numero massimo assoluto di spettatori consentiti da Twitch".