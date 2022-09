Cosa accadrebbe al nostro corpo se morissimo nello spazio?

Si sente sempre di più parlare di viaggi spaziali oppure di bombardare Marte ai poli per renderlo abitabile. Insomma, sembra che passeggiare fra le stelle, prima o poi, non sarà solo un privilegio degli astronauti. In realtà, la società Blue Origin ha già iniziato ad accontentare i clienti, permettendo loro di volare nel cosmo.

Pensate a quante cose “normali” faremo un giorno nello spazio: mangiare, bere, dormire… Ma vi siete mai chiesti come sarebbe morire in luogo infinito e privo di gravità? Sul pianeta Terra, quando arriverà la nostra ora, il corpo seguirà una serie di fasi di decomposizione, note all’uomo da sempre. Vi basti pensare che gli egizi avevano tecniche di imbalsamazione sofisticatissime, elaborate sulla base dell’osservazione del “ciclo vitale” dei cadaveri.

Nello spazio, il sangue smetterebbe di fluire per l’assenza di gravità, processo noto come “livor mortis”. Con il termine “rigor mortis”, invece, si indica lo stato dei muscoli irrigiditi a causa dell’accumulo di calcio nelle fibre. Al termine di questo ciclo, che comprende anche il raffreddamento del corpo (algor mortis), gli enzimi e le proteine distruggono le pareti cellulari.

Se a rompersi sono i tessuti dell’intestino, è un bel problema: i batteri si diffonderanno per tutto il corpo, divorando le altre cellule, cioè si risolve una specie di “putrefazione interna”. Intanto, vengono emessi anche dei gas che avviano i processi chimici che gonfiano il corpo. A causa della distruzione dei muscoli, il rigor morti si interrompe.

In condizioni di umidità e mancanza di ossigeno, l'acqua può provocare la scomposizione dei grassi in un materiale ceroso. Questo rivestimento può fungere da barriera sulla parte superiore della pelle per proteggerla e preservarla, ma raramente avviene questo “miracolo di imbalsamazione”. Nella maggior parte dei casi, i tessuti morbidi si disgregano a tal punto da rivelare lo scheletro, mentre quelli più resistenti possono sopravvivere per migliaia di anni.