Cosa accadrebbe se dovessi bere un bicchiere di acqua di Fukushima?

Il discusso piano di rilascio dell'acqua trattata dalla centrale nucleare di Fukushima Daiichi, un progetto che ha sollevato non poche sopracciglia sia nel mondo scientifico che in quello politico, è attualmente in corso. A questo proposito: ma è sicuro bere l'acqua di Fukushima? Vediamo perché la risposta è sì.

Andiamo con ordine: tutto ha avuto inizio con il devastante terremoto di magnitudo 9.0 che ha colpito la costa dell'isola giapponese di Honshu nel 2011, causando oltre 18.000 morti e un disastro nucleare senza precedenti.

Da allora, la centrale è stata raffreddata e i 1,3 milioni di tonnellate di acque reflue contaminate sono state trattate e stoccate in oltre mille serbatoi. Ora, a causa della limitata capacità di stoccaggio, è giunto il momento di rilasciare questo liquido come parte del processo di smantellamento in corso.

Il piano di rilascio è stato elaborato dalla Tokyo Electric Power Company (TEPCO) e ha ricevuto il via libera da parte delle Nazioni Unite, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) e di vari scienziati indipendenti. Tuttavia, non mancano le voci contrarie, come quelle dei gruppi di pescatori preoccupati per la reputazione del loro settore e dei paesi vicini come la Cina e la Corea del Sud.

Veniamo al nocciolo della questione: è sicuro bere quest'acqua? La risposta, secondo il consenso scientifico, è sì. L'acqua è stata filtrata e quasi tutti gli isotopi pericolosi sono stati rimossi, ad eccezione di tracce di trizio. Quest'ultimo, un isotopo dell'idrogeno, è difficile da separare completamente dall'acqua, ma è stato diluito a tal punto da rientrare ben al di sotto dei limiti normativi imposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Inoltre, il governo giapponese monitorerà attentamente l'acqua durante il suo rilascio e ha assicurato che interromperà la scarica se dovessero essere rilevate concentrazioni insolitamente elevate di materiale radioattivo.