Cosa accadrebbe esattamente se riuscissimo a fermare il tempo?

I superpoteri sembrano troppo belli, visti da fuori. Ma provateli e vi accorgerete che... sono troppo belli. Almeno molti di essi. Ma prendiamo ad esempio il fermare il tempo. Quello che all'apparenza sembra un superpotere niente male, va approfondito molto bene, o rischieremmo persino di trovarci... morti.

Prima di tutto, dobbiamo capire cosa intendiamo con "fermare il tempo". Se fermassimo il tempo e basta, rimarremmo là, belli immobili assieme a tutto il resto. Se è quello che desiderate, potete smettere di leggere qua! Per gli altri, ci faremo andare bene un "fermare il tempo per tutto tranne che noi stessi". Proprio come avviene nel libro di Nicholson Baker, "The Fermata". Ma ancora, nonostante questa precisazione, avremmo diversi problemi: immobili, non in grado di respirare e persino ciechi. La morte incombe.



Sì, perchè le molecole del fluido d'aria che ci circondano se ne starebbero là, ferme immobili e riluttanti dal farci passare o dall'entrare nei nostri polmoni. Ferme nel tempo. Immaginiamo quindi che il tempo continui a scorrere normalmente per le molecole entro una certa distanza dal nostro corpo. Per tutto il resto, il tempo si ferma (d'altronde i fisici sono anche riusciti ad invertirlo, il tempo. Più o meno). Siamo finalmente liberi? Si! Ma anche no, perchè non abbiamo ancora tenuto conto dei fotoni. Fermi nel tempo, questi pacchetti di energia, non si degnerebbero minimamente di sbattere sugli oggetti per poi raggiungere i nostri occhi (che è il motivo per cui vediamo gli oggetti). Allo stesso modo, i suoni che sentite viaggiare (alla velocità del suono, incredibile) attraverso l'aria, onde di pressione che raggiungono le vostre orecchie per far vibrare i timpani; se si ferma il tempo, anche la luce e il suono si fermerebbero. Saremmo quindi ciechi e sordi. Belli, i superpoteri.



Non facciamoci prendere dal panico. Se rallentassimo il tempo, invece di fermarlo? Niente, ci dispiace. Quando si rallentano le onde elettromagnetiche (luce, fotoni) e le onde di pressione (suono), si ottengono onde di frequenza inferiore, probabilmente inferiore alla gamma della luce visibile e dell'udito umano. Nulla, insomma, che potremmo vedere o sentire.



Insomma, attenti a ciò che desiderate. Non è tutto oro quello che luccica, come si dice. D'altra parte si fa presto a dire "fermare il tempo", ma l'universo che ne sa? Come vi accontenta? Ci vogliono delle regole e devono essere chiare. Così funziona l'universo, no?