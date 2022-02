Vi siete mai chiesti cosa accadrebbe se la Luna si schiantasse sulla Terra? Ebbene, come potete osservare nel video in copertina, le conseguenze sarebbero catastrofiche.

Infatti, la Luna è la compagna cosmica della Terra: è il nostro unico satellite naturale ed è la quinta luna più grande del sistema solare. La sua presenza ha un enorme impatto sul nostro pianeta poiché regola le maree e stabilizza il clima. A tal proposito, alcuni scienziati credono addirittura che i pianeti abbiano bisogno di corpi celesti come il nostro satellite per supportare lo sviluppo di forme di vita complesse. Per fortuna, dal momento che la Luna si trova in un'orbita stabile, non c'è il rischio che modifichi casualmente la sua orbita e si schianti contro la Terra.

Ma, per motivi di indagine scientifica, supponiamo che venga deviata dal suo corso attraverso l’influenza di una forza sconosciuta, la stessa che poneva la Luna due volte più vicina alla Terra. Quello che accadrebbe è molto più interessante e bizzarro di quanto è lecito aspettarsi. Come riporta il video del canale YouTube Kurzgesag, l’avvicinarsi del satellite corrisponderebbe ad una sempre maggiore serie di eventi catastrofici. Con il risultato di estinguere qualunque forma di vita presente sul pianeta Terra e di sgretolare lo stesso satellite sottoposto alla forza di attrazione Terrestre.

In questo senso è interessante notare gli effetti che si ripercuoterebbero sul nostro pianeta nel caso in cui la Luna sparisse, o quello che accadrebbe se la Terra smettesse di girare.