Cosa accadrebbe se scomparissero tutti i pesci dell'Oceano?

Parliamo di animali in grado di ricoprire contemporaneamente molteplici ruoli all’interno degli ecosistemi marini. Passano infatti dall’essere predatori al divenire prede, ma non solo. I pesci hanno in realtà un’influenza maggiore di quanto possiamo immaginare e se un giorno scomparissero, l’intero Pianeta apparirebbe molto diverso.

Dopo aver scoperto i fossili dei pesci vampiro, partiamo con un esempio alquanto scontato: le barriere coralline. In questi suggestivi luoghi, i pesci piccoli vengono mangiati dai pesci più grandi e da altri animali marini. Ciò significa che i pesciolini costituiscono la base della rete alimentare, ovvero sono coloro che forniscono energia ai pesci più grandi e ad altre creature.

Addentrandoci più nel dettaglio, possiamo osservare, sempre all’interno delle barriere coralline, i pesci erbivori che controllano la crescita delle alghe brucandole costantemente. Senza il loro aiuto, le alghe crescerebbero rapidamente e soffocherebbero il corallo, uccidendolo.

Fuori dall’acqua però, l’impatto dei pesci è tutt’altro che secondario. Molti uccelli, mammiferi e rettili mangiano pesce e fanno affidamento su di esso come fonte essenziale di proteine. Ma non solo. Chi di voi sa che i pesci nutrono anche le piante?

Considerando ad esempio i salmoni, di cui conosciamo la complessa e tortuosa vita, è possibile notare come nutrano non solo gli animali che li catturano come gli orsi, ma anche le piante che costeggiano i corsi d'acqua. Gli studi hanno infatti dimostrato che alcune piante ottengono il 70% del loro azoto dai salmoni che muoiono sulle rive dei fiumi o nelle loro vicinanze.

Inoltre, che tu ci creda o no, esistono alcuni pesci in grado di influenzare l’habitat per altri animali. Tutto ciò è ad esempio possibile smuovendo la sabbia mentre si nutrono, creando dei piccoli ripari per altri esemplari. Come se non bastasse, spostando la sabbia espongono anche i minuscoli organismi nascosti al suo interno, rendendoli di fatto cibo per altri animali.

E’ vero, sebbene esistano dei pesci rossi mostruosi, i pesci sono "confinati" nell’oceano. Tuttavia, la loro presenza può essere avvertita in molti habitat. Possono dunque influenzare direttamente e indirettamente la vita degli organismi che dipendono da loro per cibo e riparo, con un incredibile impatto sull’intero Pianeta.

Questi erano solo alcuni esempi dei ruoli svolti dai pesci in diversi contesti, ed ecco spiegato dunque perché senza di loro, la Terra si trasformerebbe completamente. Gli ecosistemi della barriera corallina sarebbero ricoperti di alghe, milioni di persone ed animali rimarrebbero praticamente senza cibo e soprattutto, perderemmo alcune delle creature più affascinanti esistenti.