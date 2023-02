Cosa accadrebbe se il Sistema Solare avesse una Super-Terra?

Vi abbiamo parlato spesso delle super-Terre trovate all'interno della nostra galassia, ma cosa accadrebbe se ce ne fosse una nel nostro sistema? Questi sono corpi celesti tra 2 e 10 masse terrestri. Partiamo subito col dirvi che il nostro quartiere galattico ha un'architettura molto particolare rispetto ai sistemi trovati nell'Universo.

Tuttavia, sistemi come Kepler-11 hanno più pianeti su orbite stabili a lungo termine molto più vicine alla stella e il più piccolo, Kepler-11 f, è 2,5 volte più massiccio della Terra. Così Stephen Kane, professore di astrofisica planetaria all'Università della California, ha creato una simulazione per capirlo.

"In questo documento, forniamo i risultati di uno studio dinamico che colloca un pianeta terrestre aggiuntivo nell'intervallo di massa 1-10 masse terrestri e nell'intervallo del semiasse maggiore 2-4 UA all'interno dell'attuale architettura del Sistema Solare", scrive il ricercatore.

Le simulazioni hanno mostrato che posizionata in una zona interna, come quella di Marte, la Terra o Mercurio la situazione sarebbe diventata instabile... molto meglio, invece, posizionando il corpo celeste in una zona esterna. L'aggiunta di una Super-Terra cambia le relazioni tra i pianeti e cambia l'intera architettura del Sistema Solare interno.

Nella simulazione, Marte è stato espluso, Mercurio ha resistito solo un terzo prima che Venere e la Terra, e la loro crescente eccentricità, impartissero momento angolare all'orbita di Mercurio, allontanandolo.

Posizionando una Super-Terra con 8 masse terrestri a una distanza di 3,7 Unità Astronomiche (UA), sono stati creati lievi aumenti iniziali delle eccentricità della Terra e di Venere che poi, combinati con l'influenza di Giove, hanno perturbato l'orbita di Mercurio così tanto da essere stato nuovamente espulso. La catastrofica rimozione di Mercurio ha poi cambiato la Terra e Venere iniettando momento angolare nelle loro orbite. "Ciò si traduce in una sostanziale evoluzione periodica delle loro orbite, con variazioni sia ad alta che a bassa frequenza nelle loro eccentricità", scrive Kane.

Quando nella simulazione è stato posizionato un pianeta con 7 masse terrestri a 3,79 UA, all'inizio non è successo molto, ma alla fine l'orbita della Super-Terra ha portato il corpo celeste a 30 UA e dopo circa 4 milioni di anni è stata espulsa. Kane ha eseguito diverse migliaia di esecuzioni della simulazione e, a seconda dei parametri, alcuni dei pianeti interni sono stati espulsi, così come la Super-Terra impiantata. Quando vengono rese più "eccentriche" le orbite degli altri pianeti può devastare il clima del corpo, poiché la temperatura oscilla selvaggiamente.

"I nostri risultati rivelano la fragilità dinamica della nostra configurazione planetaria esistente", scrive Kane. Proprio per questo motivo il nostro è un sistema unico.