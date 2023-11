Cosa accadrebbe se una 'stella vagabonda' si avvicinasse al Sistema Solare?

Le stelle sono legate gravitazionalmente alle loro galassie e si muovono tutte insieme come in un immenso girotondo cosmico. Tuttavia, talvolta una stella può distaccarsi da questa danza e diventare un gigantesco proiettile di plasma incandescente che vaga per lo spazio interstellare. Ma quali pericoli nascondono questi "astri vagabondi"?

Per rispondere a questa domanda, un team di scienziati dell’Università di Bordeaux ha simulato cosa accadrebbe al Sistema Solare se una stella si avvicinasse a una distanza di 100 UA dal Sole (a proposito, cos’è un’Unità Astronomica?), perturbando l’equilibrio gravitazionale degli otto pianeti del Sistema.

I ricercatori hanno scoperto che c’è il 5% della probabilità che uno dei pianeti venga espulso dal Sistema Solare. I pianeti più propensi a questa eventualità sono Urano e Nettuno, debolmente legati al Sole a causa dell’enorme distanza che li separa dalla nostra stella.

Neanche i pianeti interni possono essere tranquilli: Mercurio ha una probabilità del 2,5% di collidere contro il Sole e Venere ha l’1,17% di probabilità di scontrarsi con un altro pianeta.

Per quanto riguarda la Terra, queste percentuali nefaste sono un po’ più basse e non superano l’1%. C’è anche una possibilità infinitesima ma molto affascinante che la Terra lasci il Sistema Solare rimanendo legata alla stella di passaggio per sempre.

Fortunatamente, la possibilità di un passaggio ravvicinato di una stella vagabonda è molto bassa: circa uno ogni 100 miliardi di anni. Un intervallo di tempo enormemente lungo, non paragonabile alla storia umana.

In ogni caso, bisogna ricordare che non è necessario un evento catastrofico per cancellare il nome della Terra dalla lista dei pianeti abitabili. Le condizioni ambientali del Nostro Pianeta sono il risultato di una serie di fattori estremamente delicati e basterebbe un lieve cambiamento di orbita per rendere la Terra completamente inadatta alla vita.