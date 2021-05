Cosa accadrebbe se la Terra si fermasse improvvisamente?

La Terra ruota intorno al proprio asse compiendo un giro completo in 24 ore. La velocità di rotazione non è costante su tutta la superficie, ma se volessimo considerare una velocità "media" si potrebbe dire che giriamo a circa 500 metri al secondo (più veloci del suono). Perché quindi quando saltiamo non sbattiamo contro le pareti?

Per comprendere bene cosa accadrebbe se il movimento si fermasse, dobbiamo prima comprendere cosa produce. Se saltiamo il pianeta non continua a girare sotto i nostri piedi, rimane fermo rispetto ai nostri piedi. Allo stesso modo se saltiamo in treno atterriamo nel medesimo punto, non andiamo a sbattere sul muro del treno mentre questo continua a muoversi sulle rotaie.



Il problema, risolto poi dalla relatività Galileiana (Einstein sarebbe arrivato molto dopo), era molto serio per ciò che riguardava la navigazione in mare. Dai conti che si erano fatti sembrava che un uomo che cade dalla cima di un albero maestro su una nave, con questa che continua a muoversi alla sua velocità sotto di lui, dovesse finire in acqua sano e salvo; e invece si sfracellavano tutti al suolo. Ciò che non veniva considerato, e che anche noi nella vita di tutti i giorni falliamo nel considerare, è che il marinaio non è fermo, ha anch'esso la velocità della nave, e continua a muoversi assieme alla nave anche nel suo moto di caduta.



Allo stesso modo noi siamo solidali al pianeta che si muove, anche noi ci stiamo muovendo nello spazio ad una media di circa 500 metri al secondo. E cosa accadrebbe se di punto in bianco, senza nessuna ragione, il pianeta d'improvviso si fermasse sotto i nostri piedi? moriremmo tutti, sfracellandoci addosso al primo muro che abbiamo a disposizione. Come paragone si può immaginare cosa accade quando stiamo viaggiando con la macchina e improvvisamente sbattiamo contro un muro. La macchina si ferma mentre il nostro corpo non perde tutta la sua velocità istantaneamente, ma al contrario viene immediatamente lanciato fuori dal parabrezza. Vivremmo un'esperienza simile.



Ma non solo. La velocità di rotazione non è impressa solo agli esseri umani, ma a tutte le cose presenti sul pianeta. Ecco quindi che si avrebbero intere città devastate, edifici distrutti e detriti volanti. Alberi spezzati, fortissimi venti e inondazioni prodotte dalle enormi masse di acqua ed aria. Una catastrofe inimmaginabile, di gran lunga peggiore del peggiore terremoto immaginabile. Senza contare che il campo magnetico della Terra, che ci protegge da gran parte della radiazione solare, sparirebbe di colpo, lasciandoci esposti anche a questo ulteriore problema. Di fatto superfluo perché tanto saremmo già tutti morti.



Bello, no? Speriamo che la Terra continui a girare ancora a lungo.