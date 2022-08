Cosa accadrebbe se la Terra fosse l'unico pianeta del Sistema Solare?

Il nostro pianeta, così come il Sistema Solare in cui viviamo, è davvero unico e fino ad adesso non è stato trovato niente di simile in tutto l'Universo (certo, cercare non è sicuramente semplice). La nostra esistenza è stata dettata da numerosi eventi, prima tra tutti la presenza di altri mondi nel quartiere galattico in cui viviamo.

Cosa accadrebbe se gli altri sette pianeti del nostro sistema solare dovessero scomparire? E se non fossero mai esistiti? Molto probabilmente non ci troveremmo qui.

Innanzitutto la gravità sarebbe sicuramente molto diversa da quella attuale: gli altri pianeti del nostro sistema svolgono un ruolo importante nel mantenere l'equilibrio e, senza di essi, la Terra sarebbe andata o troppo lontana o troppo vicina dal Sole. Tuttavia, anche se Gaia non si fosse mai mossa, la mancanza di Giove, che attira a sé la maggior parte degli asteroidi intorno a noi, si sarebbe fatta sentire con numerosi collisioni (a proposito, ecco perché Giove ha così tante lune).

Le condizioni appena descritte sono abbastanza per permettere alla vita di non emergere; questo perché la Terra si trova nella perfetta "zona abitabile" dove l'acqua - l'elemento fondamentale della vita - può essere trovata in forma liquida. È stato, tra le tante cose, questo incredibile equilibrio a permettere alla vita di prosperare e qualsiasi cambiamento, anche minimo, avrebbe potuto impedire la nostra esistenza.