Ecco cosa accadrebbe se venisse rilevato un asteroide verso la Terra

Uno dei pericoli maggiori per la nostra sopravvivenza proviene dalla spazio. E no, non stiamo parlando di alieni pronti a conquistarci, ma di asteroidi potenzialmente pericolosi. Fortunatamente ad oggi non sembrano esserci pericoli, ma il tema è sempre in continua evoluzione e gli scienziati planetari sono sempre pronti.

Così recentemente il team guidato dal manager del Near Earth Object (NEO) Program Office della NASA, Paul Chodas, ha presentato all'8th Planetary Defense Conference a Vienna, in Austria, l'ipotetico scenario del rilevamento di una pietra spaziale. La "simulazione" inizia il 10 gennaio 2023, con la scoperta di un nuovo asteroide chiamato 2023 PDC.

La roccia ha una probabilità di impatto inizialmente solo di 1 su 10.000, ma Chodas ha spiegato che questo numero aumenta costantemente, poiché le strutture di tracciamento degli asteroidi sulla Terra continuano a seguire la roccia. Lo scenario inizia a diventare importante il 3 aprile 2023 (ricordiamo che si tratta di una simulazione e non un caso reale), in un punto designato "Epoca 1".

"Oggi è Epoca 1, la probabilità di impatto ha ora raggiunto l'1%", afferma Chodas. "L'impatto potenziale è tra 13 anni, quindi non è imminente, ma possiamo già prevedere la data." Quest'ultima avverrà il 22 ottobre 2036 e, nonostante questo tempo, il responsabile del programma NEO spiega che devono essere prese decisioni importanti ora.

Primo passo: valutare meglio le dimensioni dell'asteroide, misurando la quantità di luce riflessa dalla roccia; più luce viene riflessa, più grande è l'asteroide. Un'opzione potrebbe anche essere quella di inviare un veicolo spaziale da ricognizione per studiarlo al meglio, ma attualmente con un diametro stimato da 220 metri a 2 km, il nucleare sembra essere l'opzione più fattibile.

Cosa potrebbe succedere se si dovesse schiantare? "Ci sono tre tipi principali di rischi di impatto che modelliamo. Questi includono danni locali al suolo dovuti a un'esplosione esplosiva o una palla di fuoco", afferma Lorien Wheeler, esperto di supercalcolo avanzato della NASA. "C'è anche il potenziale dello tsunami per grandi impatti oceanici e, per i casi più grandi, c'è un potenziale per effetti climatici globali."

Per le dimensioni potenziali del 2023 PDC con una stima inferiore ai 300 metri di diametro, si ha una devastazione sulla scala di un continente con fino a 2.000 megatoni di energia rilasciata, equivalente a 133.000 volte l'energia stimata sprigionata dalla bomba che rase al suolo Hiroshima alla fine della seconda guerra mondiale. Con l'aumentare delle dimensioni del PDC del 2023, il potenziale disastro aumenta in modo significativo. A 600 metri di diametro, l'impatto creerebbe una catastrofe globale.

State sereni però, perché attualmente non c'è alcun rischio del genere.