Cosa accomuna i pesci con i nanomateriali di carbonio? Uno studio fa chiarezza

I nanomateriali a base di carbonio, tra cui le nano-cipolle di carbonio (CNO), grazie alla loro bassa tossicità, stabilità chimica e notevoli proprietà elettriche ed ottiche, stanno trovando sempre più applicazioni in elettronica, conversione e stoccaggio di energia, catalisi e biomedicina. Ma cosa sono esattamente? Come mai si conoscono poco?

Le CNO ad esempio, realizzate per la prima volta nel 1980, sono nanostrutture composte da gusci concentrici di fullereni, simili a gabbie all'interno di gabbie (che ricordano appunto dei veri strati di cipolla). Sono molto ambite perché offrono molteplici qualità come un'elevata superficie e grandi conducibilità elettriche e termiche.

Sfortunatamente, i metodi convenzionali per la produzione di CNO presentano alcuni seri inconvenienti. Alcuni, ad esempio, richiedono condizioni di sintesi difficili, come temperature elevate o vuoto, mentre altri necessitano di molto tempo ed energia.

Inoltre, alcune tecniche che possono aggirare queste limitazioni, richiedono però catalizzatori complessi, costose fonti di carbonio o pericolose condizioni acide o basiche, limitando quindi notevolmente l'enorme potenziale dei CNO.

Per ovviare a questo problema, in un recente studio pubblicato su Green Chemistry, un team di scienziati del Nagoya Institute of Technology, in Giappone, ha mostrato un modo semplice e conveniente per trasformare i rifiuti di pesce in CNO di altissima qualità.

Il team, formato dal dr. Yunzi Xin, il dr. Kai Odachi e dal prof. Takashi Shirai, ha sviluppato un percorso di sintesi in cui le squame dei pesci, estratte dai rifiuti dopo la loro pulizia, vengono convertite in CNO in pochi secondi attraverso una tecnica chiamata "pirolisi a microonde".

Ma come è possibile effettuare un tale processo così facilmente? Il team ritiene responsabile il collagene contenuto nelle squame di pesce, che può assorbire abbastanza radiazioni a microonde per produrre un rapido aumento della temperatura.

Questo porta alla decomposizione termica o "pirolisi", che produce determinati gas che supportano l'assemblaggio dei CNO. Quello che è straordinario in questo nuovo approccio è che non ha bisogno di catalizzatori complessi, né di condizioni difficili, né di tempi di attesa prolungati. Le squame di pesce possono infatti essere convertite in CNO in meno di 10 secondi.

Inoltre, questo nuovo processo di sintesi produce CNO con una cristallinità molto elevata ed eccezionali proprietà ottiche. Un risultato notevolmente difficile da ottenere nei processi tradizionali che utilizzano i rifiuti di biomassa come materiale di partenza. Davvero un grande successo.

Lo studio completo può essere visionato sulle pagine di Green Chemistry.

Rimanendo in tema, sapete che esistono nanomateriali che catturano la luce come le piante? Oppure nanomateriali che rimangono asciutti anche se immersi completamente nei liquidi. Una tecnologia davvero affascinante.