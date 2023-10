Cosa può fare Adobe Firefly? Tutto sul recente aggiornamento IA

A metà settembre, Adobe ha lanciato l'IA di Firefly, promettendo di rivoluzionare il mondo dell'IA generativa, della grafica e dell'editing di immagini e video. Ma, esattamente, che cos'è Adobe Firefly? Quali sono le sue feature, le sue potenzialità e le novità che la nuova Intelligenza Artificiale porta con sé? Vediamolo insieme!

Durante la conferenza Adobe Max, l'azienda ha spiegato che la sua IA si basa sul Modello AI Firefly 2, il successore del primo modello generativo Firefly, lanciato cinque mesi fa e finora rimasto confinato alla versione beta dell'Intelligenza Artificiale di editing fotografico e di design di Adobe. La nuova iterazione del modello si è resa necessaria perché, secondo Adobe, Firefly 1.0 era "troppo vecchio" per il pubblico.

La funzione principale di Firefily 2 è una sorta di versione potenziata della Gomma Magica di Google. La feature si chiama "Project Stardust" e sfrutta le potenzialità dell'IA per riconoscere gli oggetti nelle foto ed effettuare delle operazioni di editing complesso su di essi: per esempio, i programmi Adobe come Photoshop saranno in grado di rimuovere gli oggetti con un click, trascinandosi con sé anche l'ombra di ciascuno, e, al contempo, di generare un sfondo che "tappi il buco" lasciato dall'oggetto rimosso. Adobe ha anche rilasciato un breve video esplicativo di Project Stardust, e la feature ha davvero dell'incredibile.

Inoltre, Firefly 2 migliora anche la funzione di Generative Fill, che permette di ingrandire un'immagine al di là dei suoi bordi originali, aggiungendo per esempio un'ulteriore parte di sfondo a destra, a sinistra, in alto o in basso rispetto al soggetto. La funzione è perfetta per modificare il formato delle fotografie, per centrare i soggetti e per correggere gli errori di posizionamento di questi ultimi nel quadro. La nuova feature di Generative Fill, secondo Adobe, garantirà soggetti "di riempimento" più realistici e meno plastici, permettendo di inserire edifici, animali, piante e persino esseri umani nei bordi AI-Generated delle vostre immagini.

Infine, la terza funzione di Firefly 2 si chiama Generative Match, ed è piuttosto difficile da spiegare a parole. Quest'ultima porta l'idea dell'IA generativa all'estremo, perché permette di fornire a Firefly due o più immagini da analizzare, dalle quali l'IA carpirà unicamente lo "stile" (dunque probabilmente colori, posizione dei soggetti, tipo di soggetto rappresentato, illuminazione e posizione rispetto al sole e via dicendo). Date queste due foto, Firefly ne elaborerà una del tutto nuova, "corretta" tramite l'uso dell'IA: una sorta di collage 2.0, per intenderci.