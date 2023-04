Cosa fare se un AirPod non funziona? La spiegazione di Apple

Sono passati solo pochi mesi dal lancio degli AirPods Pro 2 di Apple: con delle feature innovative come lo Spatial Audio personalizzato e la Cancellazione Attiva del Rumore di nuova generazione, le nuove cuffie di Cupertino sono subito diventate uno dei prodotti più gettonati della scorsa stagione natalizia. Ma cosa fare se un AirPod non funziona?

A spiegarcelo è il Supporto Apple stesso, che ci guida attraverso le procedure di risoluzione dei problemi più comuni in cui potrebbero incappare gli utenti che possiedono le nuove cuffie di Cupertino. Per esempio, nel caso in cui un AirPod non emetta alcun suono ma l'altro sì, la cosa migliore da fare è inserire entrambi gli auricolari nel case di ricarica e lasciarli caricare per circa 30 secondi, ovviamente facendo attenzione che il case sia a sua volta carico. Fatto ciò, dovrete avvicinare il case al vostro iPhone o iPad e aprirlo, in modo da verificare sullo smartphone o tablet il livello di carica di cuffie e case.

La breve ricarica "resetta" le cuffie, nel senso che riavvia la loro connettività Bluetooth, che spesso si trova alla base dei malfunzionamenti degli AirPods. Dopo questa breve ricarica, potrete semplicemente estrarre gli auricolari dalla custodia, ricollegarli normalmente al vostro iPhone, iPad o Mac e riprendere ad utilizzarli come se nulla fosse. Il problema dovrebbe dunque essere risolto: anche l'AirPod che prima non produceva suono riprenderà a emetterli.

Nel (rarissimo) caso in cui questa semplice procedura non dovesse funzionare, vi basterà reimpostare i vostri AirPods: si tratta di un procedimento leggermente più complesso di quello che vi abbiamo appena illustrato, ma comunque piuttosto rapido. Inserite nuovamente le cuffie nel case di ricarica, chiudetelo e aspettare 30 secondi. Fatto ciò, aprite la custodia e indossate gli AirPods, per poi recarvi nelle Impostazioni del vostro iPhone o iPad e, da qui, nel sottomenu con il nome dei vostri AirPods o in quello dedicato alle connessioni Bluetooth.

Se gli AirPods risultano collegati, vi basterà dissociare il dispositivo dalle impostazioni Bluetooth e procedere nuovamente con il pairing delle cuffie, come se si trattasse di un device del tutto nuovo. Se invece le cuffie non risultano collegate, dovrete reinserirle nella custodia e premere per 15 secondi il pulsante sul retro. Ciò ripristina il prodotto alle impostazioni di fabbrica: il reset ha successo quando potete vedere un indicatore lampeggiante giallo e bianco sul fronte del case di ricarica. Anche in questo caso, una volta effettuato il reset vi basterà semplicemente ricollegare le cuffie come si trattasse di un dispositivo del tutto nuovo.