Cosa fare se gli AirPods si disconnettono durante le chiamate? Alcuni possibili fix

Dopo aver spiegato cosa fare se non funziona un’AirPod, in giornata odierna ci sofferiamo su una problematica in cui potrebbero incappare i possessori delle cuffie senza fili di Apple: la disconnessione durante le chiamate. Cosa fare se ciò accade?

La prima cosa da controllare è che gli AirPods siano correttamente posizionati all’interno del padiglione auricolare, in quanto dotati di un chip in grado di rilevare quando vengono rimossi: se quindi si spostano di molto, potrebbero disconnettersi e passare all’audio dello smartphone.

Se avete attivato il pairing automatico con altri dispositivi Apple, e nelle vostre vicinanze ne è presente uno di questo in cui viene riprodotta una traccia audio, potete disattivarlo per evitare che si disconnettano.

Ovviamente, potete comunque riavviare l’iPhone in quanto potrebbero essersi verificati problemi momentanei e rimettere gli AirPods nella custodia per qualche secondo. Controllate anche che i singoli auricolari siano carichi ed assicuratevi, nel caso che siano correttamente inseriti nella custodia per consentire la ricarica.

L’ultima soluzione è rappresentata dal reset: andate nel menù Bluetooth, selezionati gli AirPods in questione e disassociateli dal vostro iPhone e quindi riassociateli.