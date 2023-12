Cosa fare se l'Always On non funziona su iPhone? Alcuni possibili fix

Apple con gli iPhone 14 Pro e Pro Max dello scorso anno ha introdotto la funzionalità always on, che permette di avere sempre a disposizione le informazioni essenziali dello smartphone come orario, data e notifiche anche quando lo schermo è spento.

L’always on è compatibile con i seguenti modelli di iPhone:

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Cosa fare, quindi, se l’Always On Display non funziona sul proprio smartphone? Innanzitutto, Bisogna assicurarsi che non sia attiva la modalità risparmio energetico, in quanto questa disattiva la funzione.

Oltre a ciò, ci sono alcune circostanze specifiche in cui anche se attivo, l’always on non funziona e spegne completamente lo schermo:

Quando la modalità di risparmio energetico è attiva

L'iPhone è in tasca o nella borsa

Quando l’iPhone viene tenuto rivolto verso il basso

Se ci si allontana dal proprio iPhone mentre si indossa il proprio Apple Watch

Se la Full Immersion “Sonno” è attiva

Se si sta utilizzando CarPlay

Se si utilizza la funzionalità Continuity camera su iPhone

Se non si usa l’iPhone da un po'

Sostanzialmente, quindi, se vi trovate in una delle situazioni in questione e l’AOD non funziona, è puramente normale. Alternativamente, vi consigliamo di attivare e disattivare la relativa funzione dell’app Impostazioni e nel caso riavviare lo smartphone.