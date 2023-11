Cosa fare se Amazon non accetta il pagamento? L'azienda spiega

In un periodo di grandi sconti per il Black Friday Amazon, qualcuno potrebbe magari procedere rapidamente all'acquisto di dispositivi di valore, senza pensare troppo ai metodi di pagamento configurati. In questo contesto, si potrebbe potenzialmente ricevere una comunicazione di pagamento respinto.

A tal proposito, usualmente Amazon è solita inviare un'e-mail al cliente dal titolo "Il tuo pagamento è stato respinto", indicando però che bisogna contattare la banca per maggiori dettagli sulle motivazioni. Questo potrebbe lasciare un po' confusi gli utenti, visto che magari i fondi sono più che sufficienti per effettuare l'acquisto coinvolto.

Non è però di certo la mancanza di fondi l'unico motivo per cui potrebbe esservi richiesto di risolvere la questione in seguito a un ordine. Infatti, come spiegato direttamente nelle linee guida ufficiali di Amazon, al netto del fatto che si potrebbe aver superato il limite di credito o aver inserito erroneamente qualche dato, un acquisto fuori dal normale intervallo di spesa potrebbe potenzialmente far bloccare il pagamento al sistema automatico di alcune banche. Certo, le variabili in gioco sono molte, ma le banche possono avere politiche speciali in termini di acquisti online.

C'è inoltre una questione legata alle carte prepagate, di cui potreste non essere a conoscenza. Ebbene, se si è scelto un metodo di pagamento di questo tipo, è sempre bene avere a disposizione quantomeno l'importo dell'ordine e 1 euro aggiuntivo. In determinati contesti, infatti, i sistemi di verifica potrebbero richiedere l'autorizzazione di 1 euro per convalidare la carta.

Per il resto, Amazon ricorda che, per via di questioni di sicurezza e privacy, "solo la tua banca può dirti perché il pagamento è stato rifiutato". In ogni caso, usualmente quello che viene consigliato di fare per risolvere è banalmente cambiare metodo di pagamento (passando, ad esempio, per un'altra carta di credito/debito). Insomma, solitamente in questi contesti, in un modo o nell'altro, si riesce a risolvere senza troppi problemi.