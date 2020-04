Ecco cosa stanno facendo gli animali degli zoo durante il lockdown

Anche gli animali dello zoo sono stati colpiti dal lockdown, da centinaia di visite al giorno, gli zoo si sono ritrovati delle vere e proprie "città fantasma". Pertanto, i custodi hanno fatto di tutto per garantire lo stesso livello di coinvolgimento dei propri animali, necessario per renderli felici e in salute.

Gli esperti della Zoological Society of London (ZSL) di Londra, ad esempio, stanno coinvolgendo gli animali in diverse attività. In che modo? Utilizzando oggetti di scena, cibo o strumenti per incoraggiare il comportamento naturale, secondo Alex Cliffe, team leader dello zoo di Whipsnade di ZSL. "Ho avuto la fortuna di trascorrere molto più tempo con gli incredibili animali per fargli compagnia mentre ci adattiamo alla nuova realtà, ma la nostra giornata non è cambiata. La vita continua allo zoo!"

Allo Shedd Aquarium di Chicago, invece, un pinguino saltarocce è stato portato a fare una passeggiata all'interno dell'acquario. "Il nostro programma di addestramento si rivolge al benessere fisico, sociale e mentale di ogni animale. L'arricchimento aiuta a stimolare il benessere degli animali sia fisicamente che psicologicamente", dichiara Steve Aibel, direttore del dipartimento di comportamento e addestramento degli animali allo Shedd Aquarium. "Tipi di arricchimento possono includere le nostre famose gite sul campo dei pinguini, vari tipi di interazioni come il gioco e l'esercizio fisico, nonché una grande varietà di diversi tipi di giocattoli. Con l'acquario vuoto, siamo stati in grado di dare agli uccelli nuovi spazi da esplorare."

Anche al Texas State Aquarium i custodi hanno deciso di portare un bradipo tridattilo, chiamato Chico, a visitare i suoi "colleghi" di zoo. Recentemente, inoltre, una coppia di panda giganti in uno zoo della Cina si è finalmente accoppiata dopo 10 anni di vani tentativi.