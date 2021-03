Cosa fare se l'antenna non funziona? Ecco le possibili soluzioni per risolvere

Da qualche tempo quando provate ad accendere la vostra TV, vi trovate di fronte al messaggio d'errore generico "nessun segnale", cosa fare? Prima di procedere cn la sostituzione dell'antenna ci sono dei passaggi da seguire, per evitare di perdere tempo ed ovviamente soldi.

La prima cosa da fare, ovviamente, è assicurarvi che tutti i cavi siano attaccati correttamente. Spesso il problema può essere causato dal mancato fissaggio del cavo che dall'antenna arriva dietro al decoder o il TV, oppure può essersi sganciato direttamente dietro l'antenna: partite da qui, che spesso gli agenti atmosferici come il vento potrebbero far sganciare il filo provocando l'assenza di segnale.

Successivamente effettuate una breve ispezione alla presa dell'antenna, che solitamente si trova all'interno di una scatola murata con poco spazio: in alcune circostanze potrebbe anche capitare che i cavi si schiaccino.

Se questi due test hanno dato esito positivo, potete passare all'ispezione del derivatore (o partitore) che però non è presente in tutti gli impianti, dal momento che ha l'obiettivo di dividere il segnale su più prese. Anche qui, vi consigliamo di verificare che tutto sia correttamente attaccato ed agganciato e l'integrità dei cavi.

Se siete disposti delle apparecchiatura ad-hoc, potete anche condurre un test di alimentazione per verificare che l'alimentatore non sia morto magari dopo un fulmine. In questo caso è necessario un multimetro.

Se siete di fronte ad un'antenna satellitare, potete anche verificare l'integrità dell'occhio, che può danneggiarsi a causa dei raggi UV o dello smog.

Solo dopo potete scegliere la nuova antenna per il digitale terrestre e quindi direzionarla secondo la nostra guida.