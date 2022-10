Cosa fanno le api durante l'inverno? Ecco svelato il 'mistero'

Se le api si estinguessero il nostro mondo cambierebbe totalmente. Dobbiamo quindi proteggere questi meravigliosi insetti che purtroppo - così come molte creature della Terra - stanno subendo gli effetti diretti e indiretti della presenza umana. Senza di loro sarebbe un lungo inverno, ma a proposito, cosa fanno le api durante questo periodo?

Proprio come noi, queste creature non tollerano molto bene il freddo e preferiscono far fronte alle basse temperature facendo "squadra insieme". Questi insetti, infatti, a una temperatura di circa 10 gradi Celsius si rannicchiano insieme nei loro alveari per riscaldarsi a vicenda e, soprattutto, tengono al caldo la loro regina.

Questa impresa costante dura tutta la stagione e i membri della colonia decidono di muoversi fuori l'alveare per brevi tappe solo quando la temperatura lo consente. Per questo motivo le api invernali sono un po' più grandi e vivono una vita più lunga rispetto alle api estive, così da mantenere e rispettare questo duro compito durante i mesi freddi.

Tutto ciò è reso possibile dalla raccolta estiva e primaverile del miele, che permette all'interno sciame di sopravvivere per l'inverno. Il fallimento in questo sforzo può comportare la distruzione dell'intera colonia. Finito il periodo si ritorna alla normalità, con questi insetti che iniziano di nuovo a impollinare e a raccogliere il dolce nettare per far prosperare la comunità.