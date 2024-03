Cosa fare se l'Apple Watch non si ricarica? Lo spiega direttamente l'azienda

Sono passate poche ore dal lancio di watchOS 10.4, continua il nostro viaggio all’interno del sistema operativo per smartwatch di Apple e delle sue funzionalità e possibili soluzioni ai problemi. Quest’oggi ci soffermiamo su cosa fare se Apple Watch non si ricarica.

Apple Watch infatti potrebbe anche mostrare un messaggio sullo schermo per informarvi che la ricarica non è supportata. Ciò potrebbe interrompere la ricarica del dispositivo, ma fortunatamente ci sono delle soluzioni.

La prima cosa da fare è infatti utilizzare il cavo magnetico originale presente nella confezione, dal momento che è sicuro e certificato da Apple e garantisce un’operazione di ricarica sicura e senza danni al dispositivo.

Se anche così lo smartwatch non carica, assicuratevi di inserire completamente il cavo magnetico o il cavo USB-C nell’alimentatore e che la scocca inferiore della cassa sia agganciata magneticamente al pad.

È buona pratica anche rimuovere completamente qualsiasi rivestimento di plastica da entrambi i lati del caricabatterie, in quanto questo potrebbe evitare che lo smartwatch si ricarica. Anche spegnere ed accendere Apple Watch è un’ottima soluzione.

Come ultima opzione, c’è il riavvio forzato di Apple Watch: basta tenere premuto il pulsante laterale e la Digital Crown per almeno dieci secondi, fin quando non compare il logo Apple sullo schermo.