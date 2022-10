Cosa aspettano Musk e Twitter per completare l'acquisizione? I punti chiave

Ormai non passa un giorno senza che si torni a fare riferimento alla saga dell'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk. Infatti, dopo la questione del giudice che ha confermato che per il momento il processo tra Musk e Twitter è ancora in corso, stanno iniziando a emergere dettagli in merito a quanto starebbe accadendo tra le parti.

Ebbene, secondo quanto riportato da New York Times e ArsTechnica, il processo non sarebbe ancora saltato per via del fatto che Twitter ed Elon Musk starebbero cercando di risolvere alcuni disaccordi. In parole povere, le parti starebbero provando a stabilire i termini con cui far cadere il contenzioso.

A tal proposito, dal lato di Musk sembra esserci la volontà di evitare il processo (che ricordiamo avrebbe inizio il 17 ottobre 2022) e portare a termine l'acquisizione alle condizioni iniziali, mentre dall'altra parte Twitter starebbe cercando di assicurarsi che tutto vada liscio. L'azienda sembrerebbe infatti temere altri "colpi di scena" da parte di Musk: di mezzo ci sarebbe dunque la volontà di Twitter di avere una supervisione del tribunale per il processo di chiusura, così come di verificare che Musk ottenga il finanziamento del debito.

Si starebbe poi discutendo di far pagare a Musk gli interessi per compensare i ritardi. Insomma, per il momento sembrano esserci delle trattative tra le due parti e non ci è dato sapere come andrà a finire, ma la questione sembra essere, salvo dietrofront, in dirittura d'arrivo.

Ci sono infatti già insistenti voci sul fatto che Elon Musk potrebbe diventare il proprietario di Twitter nella settimana che inizierà il 10 ottobre 2022, ovvero pochi giorni dopo la pubblicazione di questa notizia. Staremo a vedere: nel frattempo, la deposizione di Musk, originariamente prevista per il 6 ottobre 2022, sembra essere rinviata.