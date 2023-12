Cosa aspettarsi da Apple Watch nel 2024? Il riassunto dei rumor

Se nella giornata di ieri su queste pagine abbiamo pubblicato qualche previsione su iPhone 16 Pro, oggi ci soffermiamo su Apple Watch Series 10 (o X), che il colosso di Cupertino dovrebbe presentare il prossimo autunno insieme alla nuova generazione di smartwatch.

Gli ultimi rumor parlano di una riprogettazione importante in arrivo su Apple Watch X, con un design che dovrebbe avvicinarsi a quello di iPhone 15: bordi piatti e maggiore sottigliezza, ma si parla anche di una nuova tecnologia per i cinturini che dovrebbero attaccarsi direttamente all’orologio, magneticamente.

Le novità potrebbero abbracciare anche il display: a riguardo l’analista Ross Young ed il suo collega Jeff Pu ritengono che i nuovi smartwatch potrebbero sfoggiare anche dei display microLED da 2,1 pollici, ma non è chiaro se i lavori siano in corso oppure se Apple abbia rinviato tutto al 2025.

Qualche new entry per la scheda tecnica potrebbe arrivare anche dal comparto salute: Apple secondo Bloomberg intenderebbe aggiungere il monitoraggio della pressione sanguigna, con delle notifiche che identificheranno se è in fase di rialzo o meno. Improbabile il rilevatore di glucosio, mentre potrebbe arrivare anche una funzionalità per rilevare l’apnea notturna.

Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.