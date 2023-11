Cosa aspettarsi da iOS 18? Il riassunto dei principali rumor

Secondo i leak, iOS 18 sarà l'aggiornamento più ambizioso degli ultimi anni del sistema operativo per iPhone, portano con sé delle "importanti nuove feature". Ma quali saranno le novità principali di iOS 18? Ecco tutto ciò che ci è stato svelato da insider e rumor nelle ultime settimane!

Il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, per iniziare, ha spiegato che iOS 18 porterà tante novità "rivoluzionarie", sia in termini di design che di funzionalità. Il giornalista ha anche spiegato che Apple ha interrotto i lavori su iOS 18 per una settimana, all'inizio di novembre, proprio per focalizzarsi sulla "pulizia" del sistema da tutti i bug presenti e causati dall'implementazione di queste nuove funzioni.

Gurman ha dichiarato poi che iOS 18 punterà tutto sull'IA. Quest'ultima verrà integrata in tutte le app di sistema di iOS (oltre che di iPadOS, macOS e watchOS, ovviamente): su Messaggi, per esempio, essa sarà in grado di completare da sola le vostre frasi, mentre su Pages, Keynote e Numbers vi aiuterà a scrivere testi, realizzare presentazioni e costruire grafici. Ma l'IA dovrebbe arrivare anche su Apple Music, su XCode e persino su Foto, con un editor "magico" delle immagini e dei video sulla falsariga di quello già implementato su Google Pixel.

Diversi report hanno poi aggiunto che Apple integrerà un LLM su Siri: quest'ultimo renderà l'assistente vocale della Mela Morsicata capace di esprimersi in linguaggio naturale e di decodificare informazioni e istruzioni ricevute dagli utenti con maggiore facilità. In particolare, Siri sarà in grado di tradurre le richieste degli utenti e di automatizzare anche i compiti più complessi, un po' come oggi si può fare con l'app Comandi Rapidi - ma senza scrivere una riga di codice, ovviamente.

Le due grandi incognite di iOS 18 restano il sideloading e l'implementazione dello standard RCS da parte di Apple. A metà novembre, in effetti, Apple ha confermato che supporterà lo standard RCS a partire da iOS 18 in Europa, adempiendo così alle richieste dell'Unione Europea. Ciò significa che gli utenti iOS e quelli Android potranno finalmente scambiarsi immagini in alta risoluzione, audio, video, messaggi via rete internet e altri media. Inoltre, l'adozione dello standard RCS permetterà la creazione di chat di gruppo con utenti Android nell'app Messaggi e l'inserimento della conferma di lettura nelle chat.

Per quanto riguarda il sideloading - ovvero la possibilità di installare app scaricate da internet su iPhone - Apple resta ancora molto titubante. Sembra però che quest'ultimo sia, di nuovo, tra le richieste anti-monopolio dell'UE, perciò il colosso di Cupertino dovrà adeguarcisi, prima o poi. Con il sideloading, potremmo assistere ad una fioritura di marketplace alternativi su iOS, rendendo molto più vibrante la scena dello sviluppo di software per iPhone.