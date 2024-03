Cosa aspettarsi dall'evento Apple di marzo 2024? Le indiscrezioni

La roadmap dei prodotti Apple in arrivo nel 2024 è trapelata in rete solo pochi giorni fa e sembra aver confermato che la Mela Morsicata terrà un keynote a marzo, come già fatto - per esempio - nel 2022 e nel 2019. Ma quali prodotti verranno lanciati dal colosso di Cupertino durante l'evento? Ecco cosa dicono le indiscrezioni.

Un evento Apple nel mese di marzo sembra al momento assai probabile, ma non è del tutto certo: l'azienda, infatti, tiene i suoi keynote primaverili solo in modo saltuario, perciò non si tratta di appuntamenti fissi come quelli di lancio degli iPhone di settembre come o la WWDC di giugno. L'ultimo keynote primaverile di Apple si è tenuto nel 2022, ed è stato la cornice del lancio di iPhone SE 3, mentre le conferenze precedenti risalgono al 2019, al 2018, al 2015 e al 2016.

Qualcuno potrebbe dunque pensare che Apple lancerà l'iPhone SE di quarta generazione nel corso del mese di marzo, ma rischierebbe di sbagliarsi. Infatti, sembra proprio che iPhone SE 4 sia slittato al 2025 o che, addirittura, la linea SE di smartphone di Cupertino sia stata cancellata. Lato iPhone, il keynote potrebbe invece vedere l'annuncio di una nuova colorazione per iPhone 15 e iPhone 15 Plus: lo scorso anno, infatti, nel mese di marzo Apple ha lanciato gli iPhone 14 gialli. A marzo 2022, invece, sono arrivati gli iPhone 13 verdi, mentre ad aprile 2021 sono stati lanciati gli iPhone 12 viola.

Per quanto riguarda il settore tablet, invece, Apple potrebbe svelare tanti iPad nel corso della conferenza primaverile. Protagonisti dell'evento dovrebbero essere gli iPad Pro M3 con schermo OLED, ormai in lavorazione da anni presso la Mela Morsicata e che dovrebbero ricevere un importante restyling, insieme a un chip di nuova generazione, a uno schermo OLED e alla ricarica wireless MagSafe. Poi potrebbe esserci anche l'iPad Air M2 da 12,9", che verrà lanciato insieme alla nuova generazione di iPad Air da 10,9": entrambi i tablet, infatti, si sono già mostrati in alcuni render trapelati online.

L'altra novità hardware, invece, dovrebbero essere i Macbook Air con chip M3 di Apple Silicon. I laptop entry-level di Cupertino arriverebbero così a sei mesi circa dalla presentazione dei Macbook Pro M3, avvenuta durante l'evento "Scary Fast" del 31 ottobre. In questo caso, però, oltre al nuovo SoC sotto la scocca e al supporto per il Wi-Fi 6E non dovrebbero esserci grandi cambiamenti.