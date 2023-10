Cosa sono gli attosecondi? Ecco la brevissima unità di tempo del Nobel

Il tempo è una dimensione fondamentale, e gli attosecondi rappresentano una delle sue scale più affascinanti. Queste unità di tempo, quasi inimmaginabilmente brevi, sono al centro dell'attenzione grazie al Premio Nobel per la Fisica, assegnato a tre scienziati per il loro pionieristico lavoro in questo campo.

Cosa sono esattamente gli attosecondi? Sono miliardi di miliardi di volte più brevi di un secondo, tanto che in un solo secondo ci sono tanti attosecondi quanti sono i secondi passati dall'inizio dell'universo, 13,8 miliardi di anni fa. Questa scala temporale è fondamentale per osservare e comprendere il movimento degli elettroni, particelle chiave degli atomi.

Ad esempio, un elettrone impiega 150 attosecondi per orbitare attorno al nucleo di un atomo di idrogeno. La ricerca sugli attosecondi ha aperto le porte a processi fondamentali precedentemente inaccessibili. Tutta l'elettronica è mediata dal movimento degli elettroni, e la velocità attuale di riferimento è di nanosecondi.

e riuscissimo a operare a livello di attosecondi, potremmo elaborare informazioni miliardi di volte più velocemente. La fisica franco-svedese Anne L'Huillier, una dei tre nuovi premi Nobel, è stata la prima a scoprire uno strumento per accedere al mondo degli attosecondi, utilizzando laser ad alta potenza per produrre impulsi di luce di durata incredibilmente breve. Questa tecnologia, sebbene ancora agli albori, potrebbe rivoluzionare campi come l'elettronica e la chimica, permettendo non solo di osservare, ma anche di controllare e manipolare il movimento degli elettroni.

Non solo: esiste anche una nuova frontiera, denominata "attochimica", capace di potrebbe portare a celle solari più efficienti o all'uso dell'energia luminosa per produrre combustibili puliti. Il futuro degli attosecondi promette di essere luminoso e rivoluzionario.