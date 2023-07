Cosa attrae le zanzare? La risposta ti stupirà

Nel periodo estivo ci ritroviamo ad affrontare delle vere e proprie lotte contro le zanzare. Nonostante cerchiamo sempre un modo per impedire loro di pungerci, queste puntualmente lo fanno senza che ce ne rendiamo conto.

Ma esattamente, cosa le attrae a tal punto, da pungere una persona? Beh, ci sono tanti fattori che spingono le zanzare femmina a sfruttare l'essere umano per portare a termine lo sviluppo delle loro uova.

Per esempio, queste sono attratte dall'anidride carbonica, emessa durante la respirazione. Dunque, un aumento di anidride carbonica nell'aria, per loro, è un chiaro avviso che nelle vicinanze c'è un essere umano, il cui sangue potrebbe essere di loro gradimento.

Inoltre, anche l'odore del corpo umano può indurle a pungere una persona piuttosto che un'altra. L'odore della pelle umana dipende da diversi composti, quali acido lattico e ammoiaca. Ma anche una particolare combinazione genetica o determinati batteri presenti sulla pelle rendono la vittima più appetibile.

Il calore corporeo ed il sudore farà venir loro l'acquolina in bocca. Avete presente quando nell'aria si percepisce l'odore della nostra torta preferita e non vediamo l'ora di assaggiarla? Ecco, le zanzare funzionano più o meno allo stesso modo.

Queste, inoltre, sono molto attratte dalle donne in gravidanza e dalle persone che assumono bevande alcoliche. Questo perché nel primo caso, la temperatura corporea della donna risulta essere più alta del normale. Per quanto riguarda il secondo caso, invece, non è ancora stato compreso il motivo.

Tuttavia, le zanzare oltre che essere fastidiose, specialmente durante la notte quando cominciano a ronzare vicino al nostro orecchio, sono anche molto pericolose in quanto potrebbero trasmettere virus. Per questo motivo pare che l'unica soluzione a questo problema sia modificarle geneticamente.